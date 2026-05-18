Σημαντική νίκη επί της Ταϊλανδής Λανλάνα Ταραρούντι πέτυχε η Δέσποινα Παπαμιχαήλ στον 1ο γύρο των προκριματικών του Roland Garros.

Παρότι έχασε εύκολα το πρώτο σετ, η 33χρονη Ελληνίδα τενίστρια, κατάφερε να κάνει την ανατροπή απέναντι σε μία αθλήτρια που βρίσκεται στο Νο. 99 της παγκόσμιας κατάταξης και ήταν επικεφαλής του ταμπλό των προκριματικών.

Η Παπαμιχαήλ, που βρίσκεται στο Νο. 170, επικράτησε με 1-6, 6-3, 6-3 σε 2 ώρες και 15 λεπτά και πέρασε στον 2ο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει την Κινέζα Χανιού Γκουό (Νο 167 στον κόσμο), η οποία ειδικεύεται στο διπλό.

Αν περάσει και από αυτό το ματς, η Ελληνίδα τενίστρια θα έχει ένα τελευταίο εμπόδιο πριν από το κυρίως ταμπλό με αντίπαλο, είτε την ομογενή Σοφία Κωστούλας από το Βέλγιο, είτε τη Μάι Χοντάμα από την Ιαπωνία.