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Με σούπερ ντέρμπι ανοίγει την Παρασκευή (30/10) η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στη Volleyleague Γυναικών.
Στη Νέα Σμύρνη και στο κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας» ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, σε μια μάχη ομάδων που ξεκίνησαν τη σεζόν 2026-27 στοχεύοντας στον τίτλο.
Το κύριο μέρος των παιχνιδιών θα διεξαχθεί το Σάββατο, ενώ η 3η ημέρα του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ-ΖΑΟΝ.
Το πρόγραμμα:
Παρασκευή 30 Οκτωβρίου
Γυμναστήριο «Α. Βαρίκας» 21:00 Πανιώνιος – Ολυμπιακός (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ)
Διαιτητές: Νικάκης, Γεωργιάδης Στ., Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Παρατηρητής Διαιτησίας: Ονόπας
Σάββατο 31 Οκτωβρίου
Γυμναστήριο Μαρκόπουλο 18:00 Μαρκόπουλο – ΑΕΚ
Διαιτητές: Κατερλή, Βαρατάσης, Παρατηρητής: Γεροθόδωρος
Γυμναστήριο Σαντορίνης 19:00 ΑΟ Θήρας – Ελπίς
Διαιτητές: Βελώνης, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος
Γυμναστήριο «Γ. Γεννηματάς» 19:30 Θέτις – Άρης
Διαιτητές: Μενεσλής, Χατζηβασιλείου, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος
Γυμναστήριο Μετς 20:30 Παναθηναϊκός – Απολλώνιος
Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Καπότης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατσούλης, Παρατηρητής: Πολίτης
Κυριακή 1 Νοεμβρίου
Γυμναστήριο Μίκρας 19:00 ΠΑΟΚ – ΖΑΟΝ
Διαιτητές: Παπαδογούλας, Λούμσι, Παρατηρητής: Αντωνούλης