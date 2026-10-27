Με σούπερ ντέρμπι ανοίγει την Παρασκευή (30/10) η αυλαία της 3ης αγωνιστικής στη Volleyleague Γυναικών.

Στη Νέα Σμύρνη και στο κλειστό «Ανδρέας Βαρίκας» ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, σε μια μάχη ομάδων που ξεκίνησαν τη σεζόν 2026-27 στοχεύοντας στον τίτλο.

Το κύριο μέρος των παιχνιδιών θα διεξαχθεί το Σάββατο, ενώ η 3η ημέρα του πρωταθλήματος θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ-ΖΑΟΝ.

Το πρόγραμμα:

Παρασκευή 30 Οκτωβρίου

Γυμναστήριο «Α. Βαρίκας» 21:00 Πανιώνιος – Ολυμπιακός (ΕΡΤ-2 ΣΠΟΡ)

Διαιτητές: Νικάκης, Γεωργιάδης Στ., Τσάλεντζ ρέφερι: Μυλωνάκης, Παρατηρητής Διαιτησίας: Ονόπας

Σάββατο 31 Οκτωβρίου

Γυμναστήριο Μαρκόπουλο 18:00 Μαρκόπουλο – ΑΕΚ

Διαιτητές: Κατερλή, Βαρατάσης, Παρατηρητής: Γεροθόδωρος

Γυμναστήριο Σαντορίνης 19:00 ΑΟ Θήρας – Ελπίς

Διαιτητές: Βελώνης, Μιχαήλογλου, Παρατηρητής: Γεωργόπουλος

Γυμναστήριο «Γ. Γεννηματάς» 19:30 Θέτις – Άρης

Διαιτητές: Μενεσλής, Χατζηβασιλείου, Παρατηρητής: Διαμαντόπουλος

Γυμναστήριο Μετς 20:30 Παναθηναϊκός – Απολλώνιος

Διαιτητές: Μουλά Ειρ., Καπότης, Τσάλεντζ ρέφερι: Κατσούλης, Παρατηρητής: Πολίτης

Κυριακή 1 Νοεμβρίου

Γυμναστήριο Μίκρας 19:00 ΠΑΟΚ – ΖΑΟΝ

Διαιτητές: Παπαδογούλας, Λούμσι, Παρατηρητής: Αντωνούλης