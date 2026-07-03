Ο Ντένις Μπάρος θα παραμείνει και τη νέα σεζόν στο δυναμικό της ομάδας χάντμπολ της ΑΕΚ, καθώς η Ένωση γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο Βραζιλιάνος πλέι μέικερ εντάχθηκε τον περασμένο Ιανουάριο στο δυναμικό του «Δικεφάλου», προερχόμενος από τον Ολυμπιακό, και βοήθησε τους «κιτρινόμαυρους» να φτάσουν στους τελικούς της Handball Premier και του Κυπέλλου Ελλάδας.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας των δύο πλευρών, ο 32χρονος άσος δήλωσε στην ιστοσελίδα της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ: «Πρώτα απ’ όλα είναι μεγάλη μου τιμή να φοράω τη φανέλα ενός τόσο μεγάλου κλαμπ, όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, όπως είναι η ΑΕΚ. Είμαι πολύ χαρούμενος για την ανανέωση και ευχαριστώ τη διοίκηση και τον κόουτς, Αλέξη Αλβανό για την αυτοπεποίθηση που μου έδωσε. Θα είναι μία σκληρή σεζόν με πολλή δουλειά. Ξεκάθαρος στόχος μας να επαναφέρουμε την ΑΕΚ στην κορυφή».

Η ανακοίνωση:

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ντένις Μπάρος. O 32χρονος αθλητής θα ενισχύσει και τη νέα σεζόν το τμήμα του Χάντμπολ Ανδρών του Συλλόγου.

Ο διεθνής Βραζιλιάνος πλέι μέικερ ήρθε τον περασμένο Ιανουάριο στην ομάδα μας.

Ντένις, ΜΑΖΙ και τη νέα σεζόν!».