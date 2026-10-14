Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Shanghai Masters για τέταρτη φορά στις πέντε τελευταίες συμμετοχές του, επικρατώντας με 6-4, 7-5 του Στέφανου Τσιτσιπά, μετά 84 λεπτά αγώνα.

Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει Αμερικανό Τόμι Πολ, ο οποίος νίκησε με 7-6(5), 6-4 τον Ζιζού Μπεργκς, φτάνοντας στα προημιτελικά και στα έξι τουρνουά ATP Masters 1000 που διεξάγονται σε σκληρή επιφάνεια.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr