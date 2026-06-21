Ο Μάριος Βλαχάκης με επίδοση 2:03.01 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 200μ. πεταλούδα στο πρωινό πρόγραμμα της τρίτης και τελευταίας ημέρας του Μεσογειακού Κυπέλλου Κολύμβησης 2026 (COMEN Cup), που διεξάγεται στο Νόβι Σαντ της Σερβίας.

Νικητής αναδείχθηκε ο Ιταλός Ζαναρότο με 2:01.57, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Τούρκος Ταζέ με 2:03.81. Ο αθλητής του Κολεγίου Ντερή χάρισε στην ελληνική αποστολή το πέμπτο της μετάλλιο στη διοργάνωση. Από την πλευρά της, η Ειρήνη Ζερβού άγγιξε το τέταρτο προσωπικό της μετάλλιο, αλλά έμεινε εκτός βάθρου στα 200μ. ελεύθερο για ένα μόλις εκατοστό του δευτερολέπτου, τερματίζοντας τέταρτη με 2:04.15.

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