Με κορυφαία τη 17χρονη Ελπίδα Τικμανίδου, ο ΖΑΟΝ έκανε τη μεγάλη έπληξη της προημιτελικής φάσης του πρωταθλήματος της Volley League Γυναικών, καθώς επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-2 σετ μέσα στο «Μελίνα Μερκούρη».

Η ομάδα των βορείων προαστίων, μολονότι βρέθηκε να χάνει με 2-1 σετ, όχι απλώς ισοφάρισε και πήρε τη νίκη στο τάι-μπρέικ. Έτσι, ο ΖΑΟΝ πήρε προβάδισμα 1-0 νίκες στη σειρά και έβαλε σε μπελάδες τον Ολυμπιακό, που πλέον καλείται να «σπάσει» την έδρα του ΖΑΟΝ στο ματς που θα γίνει την Κυριακή 29 Μαρτίου στο Ζηρίνειο (20:30) για να ελπίζει σε πρόκριση στην τετράδα.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr