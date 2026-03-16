Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε γνωστό πως δεν θα λάβει μέρος στο φετινό Miami Open, εξαιτίας τραυματισμού στον δεξιό ώμο.

Ο 38χρονος Σέρβος αντιμετώπιζε το ίδιο πρόβλημα και στο Indian Wells, όπου αποκλείστηκε στη φάση των «16» από τον Βρετανό Τζακ Ντρέιπερ.

Ο «Νόλε» θα υποβληθεί σε θεραπεία, ωστόσο δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό πότε θα επιστρέψει στα διεθνή τουρνουά.

Tο Miami Open, το δεύτερο τουρνουά Masters 1000 της χρονιάς, μετά το Indian Wells, θα διεξαχθεί από τις 18 έως τις 29 Μαρτίου στη Φλόριντα.