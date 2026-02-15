Τον αγώνα της στη γιγαντιαία τεχνική κατάβαση ολοκλήρωσε η Μαρία Ελένη Τσιόβολου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε στην 53η θέση σε 76 αθλήτριες με χρόνο 2:41.91 και εισέπραξε τα συγχαρητήρια της ελληνικής αποστολής και της οικογένειάς της, που βρέθηκε στο πλευρό της.

Νωρίτερα, η 25χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια, στην δεύτερη συμμετοχή στην καριέρα της σε αυτό το επίπεδο, ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην 61η θέση στο αγώνισμα του σλάλομ του Αλπικού σκι, καταγράφοντας χρόνο 1:17.44.

Η Tσιόβολου θα αγωνιστεί εκ νέου την Τετάρτη (18/2), στην τεχνική κατάβαση.