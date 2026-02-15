Η Μαρία-Ελένη Τσιόβολου ολοκλήρωσε με επιτυχία την προσπάθειά της στο αγώνισμα του σλάλομ του Αλπικού σκι, τερματίζοντας στην 61η θέση.

Η 25χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια, στην δεύτερη συμμετοχή στην καριέρα της σε αυτό το επίπεδο, ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στην 61η θέση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία, καταγράφοντας χρόνο 1:17.44.

Την πρώτη θέση στο αγώνισμα κατέκτησε η Φεντερίκα Μπρινιόνε, η Ιταλίδα αθλήτρια με συνολικό χρόνο 1:03.23.

Πάντως από το σημερινό αγώνισμα δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, καθώς τρεις αθλήτριες κατάφεραν να μοιραστούν την ίδια θέση, καθώς ολοκλήρωσαν τις προσπάθειές τους με χρόνο 1.03.95, σε μία πρωτοφανή σύμπτωση.