Ακόμα μια θέση στην πρώτη οκτάδα για την Εύα Νίκου και τον συνοδό της Δημήτρη Προφέντζα στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026. Το ελληνικό δίδυμο κατέκτησε την όγδοη θέση στο αγώνισμα του Γιγαντιαίου Σλάλομ αθλητριών με οπτική αναπηρία με χρόνο 1:22.56.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής η ελληνική αποστολή μετρά μία έβδομη θέση στο Super G από την Εύα Νίκου και τον Δημήτρη Προφέντζα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Δημήτρη Ιορδανίδη, μία 19η θέση για τον Κωνσταντίνο Πετράκη στο snowboard και συγκεκριμένα στο αγώνισμα SBX, ακόμη μία έβδομη θέση στο αγώνισμα Downhill από την Εύα Νίκου με guide τον Δημήτρη Προφέντζα και μία όγδοη θέση στο Γυναικείο Αλπικό Σύνθετο – Αθλητριών με Οπτική Αναπηρία από το ίδιο δίδυμο.