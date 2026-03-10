Την όγδοη θέση στο Γυναικείο Αλπικό Σύνθετο – Αθλητριών με Οπτική Αναπηρία κατέκτησε η Εύα Νίκου, με συνοδό τον Δημήτρη Προφέντζα, στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο–Κορτίνα 2026. Το ελληνικό δίδυμο τερμάτισε με χρόνο 1:27.48 και μέση ταχύτητα 71,79 χλμ./ώρα. Επόμενο αγώνισμά τους θα είναι το Giant Slalom, στις 12/3.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής η ελληνική αποστολή μετρά μία έβδομη θέση στο Super G από την Εύα Νίκου και τον Δημήτρη Προφέντζα, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Δημήτρη Ιορδανίδη, μία 19η θέση για τον Κωνσταντίνο Πετράκη στο snowboard και συγκεκριμένα στο αγώνισμα SBX, καθώς και ακόμη μία έβδομη θέση στο αγώνισμα Downhill από την Εύα Νίκου με guide τον Δημήτρη Προφέντζα.