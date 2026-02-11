Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την Ολυμπιακή Επιτροπή της Σερβίας. Η συμφωνία υπεγράφη στο Μιλάνο κατά τη διάρκεια των 25ων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Την υπογραφή στο Μνημόνιο έβαλαν ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος και ο Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής Σερβίας, Ντέγιαν Τομάσεβιτς, παρουσία του Α΄ Αντιπρόεδρου της Ολυμπιακής Επιτροπής της Σερβίας, αναπλ. καθηγητή δρ Ιβάν Τοντόροφ.

«Το Μνημόνιο προβλέπει την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα του αθλητισμού, καθώς και την αποτελεσματική προώθηση και διάδοση της ιδέας του Ολυμπισμού και του Ολυμπιακού Κινήματος. Η συνεργασία μεταξύ των Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών Ελλάδας και Σερβίας θα περιλαμβάνει τη διοργάνωση κοινών δράσεων στον τομέα της Ολυμπιακής παιδείας, καθώς και την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών και πόρων στον τομέα του αθλητισμού υψηλού επιπέδου.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη συμμετοχή αθλητικών στελεχών σε διαβουλεύσεις, σεμινάρια, διαλέξεις και άλλες μορφές επιστημονικής και επαγγελματικής επιμόρφωσης. Επιπλέον, θα δοθεί έμφαση στην ανάπτυξη της ολυμπιακής εκπαίδευσης και στην προώθηση των ολυμπιακών αξιών, με δυνατότητα υλοποίησης κοινών πρωτοβουλιών και έργων για την περαιτέρω ενίσχυσή τους», αναφέρει η ΕΟΕ.