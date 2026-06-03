Νέα εποχή ξεκινά στη διασύνδεση του ελληνικού αθλητισμού με την τουριστική βιομηχανία. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων και εγκαινιάζει μια στρατηγική συνεργασία.

Η επίσημη ανακοίνωση της σύμπραξης πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στην Ιερά Μονή Ευαγγελίστριας Σκιάθου, με την ενεργή υποστήριξη της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε η παρουσίαση του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο συνυπογράφουν ο πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος και ο πρόεδρος της ΠΟΞ Γιάννης Χατζής. Κύριος πυλώνας της συμφωνίας είναι η οργανωμένη υποστήριξη της αθλητικής προετοιμασίας των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών, καθώς και των εθνικών ομάδων, σε απόλυτο συνδυασμό με το ισχυρό brand της χώρας που γέννησε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας αποσκοπεί στην ανάδειξη της Ελλάδας ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού αθλητικής προετοιμασίας. Αξιοποιώντας τα μοναδικά πλεονεκτήματα της χώρας, τις ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, τις σύγχρονες υποδομές και το υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, η πρωτοβουλία στοχεύει στην προσέλκυση αθλητικού τουρισμού ιδιαίτερα κατά τις περιόδους χαμηλής ζήτησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται άμβλυνση της εποχικότητας, ενίσχυση των τοπικών οικονομιών, διάχυση τουριστικών ροών, καθώς και η έμπρακτη στήριξη των μικρότερων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ανά την επικράτεια.

Η στρατηγική συμμαχία δύναται να αναπτυχθεί μέσω συγκεκριμένων δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

– Την ανάπτυξη και προώθηση προγραμμάτων φιλοξενίας και προετοιμασίας αθλητών και εθνικών ομάδων σε ξενοδοχειακές μονάδες ανά την Ελλάδα

– Τον συντονισμό ενεργειών μεταξύ αθλητικών ομοσπονδιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων

-Την ενίσχυση της διασύνδεσης αθλητισμού και τουρισμού, με έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις τοπικές κοινωνίες

– Τη διερεύνηση δυνατοτήτων διεθνούς προβολής της χώρας ως προορισμού αθλητικής προετοιμασίας

-Την ενθάρρυνση της εσωτερικής κινητικότητας αθλητών και ομάδων εντός της ελληνικής επικράτειας.

Με τη θεσμική αυτή συνεργασία, ΕΟΕ και ΠΟΞ θέτουν τις βάσεις για ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ανάπτυξης, προσφέροντας στους Έλληνες αθλητές τις ιδανικές συνθήκες για να πρωταγωνιστήσουν στη διεθνή σκηνή, ενισχύοντας παράλληλα το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Θωμάς Τόκας δήλωσε: «Η συνεργασία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων αποτελεί μία ουσιαστική πρωτοβουλία στήριξης του ελληνικού αθλητισμού και ιδιαίτερα των αθλητών μας, οι οποίοι καθημερινά δίνουν τον δικό τους αγώνα εκπροσωπώντας τη χώρα μας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η εξασφάλιση ποιοτικών συνθηκών φιλοξενίας για τους αθλητές και τις αθλήτριές μας κατά τη διάρκεια των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική και συμβάλλει έμπρακτα στην προσπάθειά τους για διάκριση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για τη συνεργασία και τη στήριξη προς την Ολυμπιακή οικογένεια, καθώς και όλους τους ανθρώπους του τουρισμού που αγκαλιάζουν αυτή την προσπάθεια. Η Ελλάδα του αθλητισμού και η Ελλάδα της φιλοξενίας μπορούν μαζί να δημιουργήσουν ισχυρές συνέργειες προς όφελος του τόπου μας».

Την ΠΟΞ στην εκδήλωση εκπροσώπησε ο Β’ αντιπρόεδρος του ΔΣ Ηρακλής Τσιτλακίδης, ο οποίος υπογράμμισε: «Η συνεργασία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποτελεί πράξη ευθύνης και ουσιαστικής προσφοράς. Είναι μεγάλη μας τιμή να στεκόμαστε δίπλα στις Ελληνίδες αθλήτριες και τους Έλληνες αθλητές που μας κάνουν υπερήφανους. Δίνουν καθημερινά μάχες ξεπερνώντας τον ίδιο τους τον εαυτό σε αντίξοες συνθήκες και για όλους εμάς αποτελούν φωτεινό παράδειγμα στις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Ο κλάδος μας που σημειώνει τα δικά του ρεκόρ με αντίστοιχα μεγάλη προσπάθεια, αναγνωρίζει ότι η επίτευξη υψηλών επιδόσεων απαιτεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Για αυτό και η εξασφάλιση ποιοτικών συνθηκών φιλοξενίας και ξεκούρασης κατά την αγωνιστική τους προετοιμασία είναι το ελάχιστο που μπορούμε να προσφέρουμε για να υποστηρίξουμε την προσπάθειά τους για διάκριση. Ευχαριστούμε την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την εμπιστοσύνη, καθώς και όλα τα μέλη μας που αγκάλιασαν αυτή την πρωτοβουλία. Η Ελλάδα της φιλοξενίας και η Ελλάδα του αθλητισμού μοιράζονται κοινές αξίες. Ενώνοντας τις δυνάμεις μας, δημιουργούμε ισχυρές συνέργειες για τον τόπο και τις νέες γενιές».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου Άκης Τσαρούχης αναφέρθηκε στη σημασία που έχει για τον προορισμό η υπογραφή του Μνημονίου:

«Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό ξενοδοχειακό κλάδο. Για τη Σκιάθο ειδικότερα, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανοίγει έναν νέο ορίζοντα αξιοποίησης της ξενοδοχειακής υποδομής του νησιού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η Σκιάθος διαθέτει κλιματολογικές συνθήκες, φυσικό περιβάλλον και ποιότητα φιλοξενίας που την καθιστούν ιδανικό προορισμό αθλητικής προετοιμασίας — ιδίως σε περιόδους εκτός αιχμής. Η ανάπτυξη αυτής της δυναμικής θα ενισχύσει τις τοπικές επιχειρήσεις, θα επιμηκύνει την τουριστική σεζόν και θα συνδέσει το νησί μας με τις Ολυμπιακές αξίες που εκπροσωπεί η ΕΟΕ. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε ενεργά στην υλοποίηση αυτής της προοπτικής».

Στην εκδήλωση παρέστη και ο δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας, ο οποίος αναφέρθηκε στις προσπάθειες για ανάδειξη του νησιού ως αθλητικού προορισμού:

«Μια ακόμη φορά μια ιδιαίτερα δυναμική πρόταση έρχεται από την Ένωση Ξενοδόχων Σκιάθου, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για την ανάδειξη του νησιού ως προορισμού για τον αθλητικό τουρισμό. Η καταξιωμένη πορεία του προέδρου της ΕΞΣ ‘Ακη Τσαρούχη στον χώρο του αθλητισμού διεθνώς, η εμπνευσμένη διοίκηση του προέδρου της ΠΟΞ Γιάννη Χατζή, και η τιμητική συμμετοχή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής προδιαγράφουν την επιτυχία του εγχειρήματος, στο οποίο ο Δήμος Σκιάθου θα είναι έμπρακτος αρωγός. Η Σκιάθος είναι ένας προορισμός που είναι ιδανικό “τερέν” για τη φιλοξενία αθλητικών ομάδων για τις “προπονητικές τους διακοπές” γιατί η φύση της προσφέρεται, αλλά και για τις αθλητικές υποδομές, δεδομένου ότι τα τελευταία 4 χρόνια ο Δήμος έχει επενδύσει σε έργα αθλητικών εγκαταστάσεων που ξεπερνούν το 1.000.000 ευρώ».

Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας ΠΟΞ – ΕΟΕ ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων Γιάννης Χατζής δήλωσε: «Η σημερινή συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ουσιαστική διασύνδεση του τουριστικού μας προϊόντος με τον ελληνικό αθλητισμό. Για την ΠΟΞ η στήριξη των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών δεν αποτελεί μόνο ζήτημα κοινωνικής ευθύνης, αλλά και μια στρατηγική επιλογή με πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η Ελλάδα διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να εξελιχθεί σε διεθνή προορισμό αθλητικής προετοιμασίας: ήπιο κλίμα, υψηλού επιπέδου ξενοδοχειακές υποδομές και αυθεντική φιλοξενία. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επιδιώκουμε να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα αυτά, να ενισχύσουμε την επισκεψιμότητα πέραν της υψηλής περιόδου και να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες για τις τοπικές κοινωνίες σε όλη τη χώρα. Παράλληλα, στεκόμαστε έμπρακτα στο πλευρό της Ολυμπιακής οικογένειας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση των κατάλληλων συνθηκών που θα επιτρέψουν στους αθλητές μας να προετοιμάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να συνεχίσουν να μας κάνουν υπερήφανους. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την εμπιστοσύνη, καθώς και τα μέλη της Ομοσπονδίας μας σε όλη την Ελλάδα, που στηρίζουν ενεργά αυτή την πρωτοβουλία. Μαζί, μπορούμε να χτίσουμε ένα ισχυρό και βιώσιμο μοντέλο συνεργασίας που ενώνει τον τουρισμό με τον αθλητισμό προς όφελος της χώρας και των επόμενων γενεών».