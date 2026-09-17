Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου και η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό θα υπογράψουν μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την δημοσιογραφική κάλυψη των δράσεων της Ομοσπονδίας.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου και η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό προχωρούν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, επισφραγίζοντας μια νέα, σταθερή συνεργασία στον τομέα της αθλητικής δημοσιογραφίας, της ενημέρωσης και της επικοινωνίας.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η ανάπτυξη ενός σταθερού πλαισίου συνεργασίας, με έμφαση στη δημοσιογραφική κάλυψη των αγωνιστικών, διοικητικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δράσεων της Ομοσπονδίας.

Μέσα από τη συνεργασία επιδιώκεται η έγκυρη, έγκαιρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις δραστηριότητες της ΕΛ.Ο.Τ., η καλύτερη προβολή του αθλήματος και των αθλητών και αθλητριών του, καθώς και η ενίσχυση της σχέσης του οργανωμένου αθλητισμού με την αθλητική δημοσιογραφία.

Η υπογραφή του Μνημονίου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο του «Sustainability in Sports», καθώς η συνεργασία ΠΣΑΤ- ΕΛ.Ο.Τ. αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη του αθλήματος σε όλη την ελληνική επικράτεια, να εκπαιδεύσει δημοσιογράφους στους κανονισμούς του Ταεκβοντό, καθώς και να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους δημοσιογράφους του αθλητικού Τύπου από την περιφέρεια να συνεργαστούν με την Ομοσπονδία.

Το Μνημόνιο θα υπογράψουν ο Πρόεδρος του ΠΣΑΤ, Βαγγέλης Ιωάννου και ο Πρόεδρος της ΕΛ.Ο.Τ., Μιχάλης Μουρούτσος, την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 11:00 π.μ., στο Skyfall Bar (Μάρκου Μουσούρου 1, Μετς, Αθήνα)».