Μία από τις πιο όμορφες στιγμές της προσωπικής του ζωής έζησε ο κορυφαίος άλτης του επί κοντώ και κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου με τη μακροχρόνια σύντροφό του, Ντεζιρέ Ίνγκλαντερ, σε μία λαμπερή τελετή στη Νότια Γαλλία.

Το ζευγάρι, που βρίσκεται μαζί από το καλοκαίρι του 2020, επέλεξε να γιορτάσει την αγάπη του σε ένα τριήμερο εκδηλώσεων γεμάτο συγκίνηση, πολυτέλεια και έντονο οικογενειακό χαρακτήρα. Οι εορτασμοί ξεκίνησαν στην Αντίμπ με ένα πάρτι καλωσορίσματος, ενώ η γαμήλια τελετή πραγματοποιήθηκε σε ένα εντυπωσιακό κάστρο στους λόφους πάνω από τις Κάννες, παρουσία συγγενών και στενών φίλων.

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