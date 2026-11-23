Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Ελένη Δεινοπούλου αναδείχθηκε η πολυτιμότερη αθλήτρια της έκτης αγωνιστικής της Volley League γυναικών. Η 18χρονη λίμπερο του Άρη ήταν η πρωταγωνίστρια της νίκης των «κίτρινων» με 3-2 σετ στο Κερατσίνι επί του Απολλώνιου, η οποία ήταν και η πρώτη φετινή για τις Θεσσαλονικιές.

Μέτρησε 42% στην υποδοχή με 31% άριστες σε 26 σερβίς που δέχτηκε, ενώ πραγματοποίησε και 19 άμυνες.

Μετά από έξι αγωνιστικές, η Δεινοπούλου έχει αγωνιστεί σε 25 σετ, μετρώντας 163 υποδοχές με 45% αποτελεσματικότητα.

Η κορυφαία επτάδα της έκτης αγωνιστικής:

Διαγώνια: Zoe Weatherington (Π.Α.Ο.Κ. F&U) 13π. (10/21 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ)

Πασαδόρος: Isabella Di Iulio (Πανιώνιος Betsson) 5π. (3/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ)

Ακραίες: Ελπίδα Τικμανίδου (Ζ.Α.Ο.Ν.) 19π. (13/21 επ., 4 άσσοι, 2 μπλοκ, 64% υπ. – 32% άριστες), Ανθή Βασιλαντωνάκη (Πανιώνιος Betsson) 10π. (8/18 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 58% υπ. – 31% άριστες)

Κεντρικές: Κυριακή Τερζόγλου (Ολυμπιακός Σ.Φ.Π.) 13π. (6/9 επ., 7 μπλοκ), Μαρκέλλα Παπαγεωργίου (Παναθηναϊκός Α.Ο.) 13π. (10/15 επ., 3 μπλοκ)

Λίμπερο: Ελένη Δεινοπούλου (Α.Σ. Άρης), (λ, 43% υπ. – 31% άριστες) – 19 άμυνες