Έχει περάσει ένας χρόνος από την στιγμή που η Μαρία Πρεβολαράκη, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Πάλης.

Μια στιγμή που σε όλους έμεινε αξέχαστη. Ο πολυπόθητος τίτλος για την Μεγάλη Κυρία της Ελληνικής Πάλης, ένα χρυσό μετάλλιο που της έλειπε ήρθε στις 11 Απριλίου 2025!

Πλέον στα Τίρανα η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια ρίχνεται εκ νέου στην παλαίστρα. Την Πέμπτη (23/4), θα αγωνιστεί όχι απλά ως ένα φαβορί, αλλά ως η… βασίλισσα των 53κ. που θα επιδιώξει να υπερασπιστεί τον θρόνο της.

Η Πρεβολαράκη θα ξεκινήσει την προσπάθειά της από τα προημιτελικά και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της. Η νικήτρια της αναμέτρησης Βέντλε (Γερμανία) – Λουτενοέ (Γαλλία) θα παλέψει με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια για μια θέση στα ημιτελικά.

Η Βέντλε είχε νικήσει την Μαρία Πρεβολαράκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όπου κατέκτησε την 5η θέση. Από την άλλη η Γαλλίδα είναι 26 ετών και έχει πολλές διακρίσεις στην ηλικιακή κατηγορία U23.

Η Μαρία Πρεβολαράκη, όμως, απαλλαγμένη από κάθε άγχος είναι έτοιμη να χαρίσει στην Ελλάδα, αυτό που κάνει καλύτερα… ένα ακόμα μετάλλιο!