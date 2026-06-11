Στη «μάχη» του Final 4 του Champions League στην Μάλτα μπαίνει σήμερα Πέμπτη (11/6, 22:00) και η ανδρική ομάδα πόλο του Ολυμπιακού που δοκιμάζεται κόντρα στην Προ Ρέκο στο National pool Complex της Μάλτας.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πολύ δύσκολο έργο καθώς αντιμετωπίζουν τους πανίσχυρους και αήττητους Ιταλούς στον ημιτελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, με μοναδικό στόχο τη νίκη-πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου (13/6, 22:00) με αντίπαλο μία εκ των Μπαρτσελονέτα και Φερεντσβάρος.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr