Από τα βουνά της Ευρυτανίας ως την Λάρισα εκτείνονταν το 2ο ετάπ του ΔΕΗ Tour of Hellas, το οποίο ολοκληρώθηκε με ένα μαζικό σπριντ ευθείας και ανέδειξε μεγάλο νικητή τον φορμαρισμένο φέτος, Σέρβο Ντούσαν Ράγιοβιτς της Solution Tech Nippo Rali.

Η Ελλάδα πανηγύρισε ακόμα μία δεύτερη θέση με την εξαιρετική εμφάνιση του πρωταθλητή Ελλάδας και μέλους της Team United Shipping, Νικηφόρου Αρβανίτου, ο οποίος, όπως και ο Γιώργος Μπούγλας την προηγούμενη μέρα, πέρασε δεύτερος τη γραμμή του τερματισμού, με τρίτο, για δεύτερη σερί φορά τον Λετονό Κρίστιαν Μπελοχβόστσικς της Bike Aid, ο οποίος τέθηκε έτσι επικεφαλής στην κατάταξη των πόντων.

Στη γενική κατάταξη, ο Βέλγος Μάτις Άφοντς (Azerion – Villa Valkenburg) κράτησε τη φανέλα του προπορευόμενου πριν από την δοκιμασία του βασιλικού, τρίτου ετάπ από τον Βόλο στο Πήλιο και από εκεί στη Λαμία για τον τερματισμό.

Ψηλά τερμάτισε και πάλι ο Γιώργος Μπούγλας (11ος), για την Burgos Burpellet-BH, ενώ ο 19χρονος Γιώργος Κούσης, ήταν 14ος, μοιράζοντας χαμόγελα και αισιοδοξία στους φίλους της ελληνικής ποδηλασίας.

Για τον Ράγιοβιτς αυτή ήταν η πέμπτη φετινή του νίκη μετά τους Γύρους της Χαϊνάν, της Ταϊβάν και της Σαρδηνίας, αλλά και τον αγώνα Βελιγράδι-Μπάνια Λούκα. Τη φανέλα του καλύτερου ποδηλάτη Κ23 κράτησε στην κατοχή του ο Άσμορ Τζακ Κλαρκ της Atom 6 Bikes – Cycleur De Luxe – Auto Stroo Team) και των βουνών ο Λοΐκ Μπέτεντορφ της Hrinkow Advarics.

«Ήταν μια πολύ καλή μέρα για εμάς. Οι αποσπασμένοι μάς έβαλαν δύσκολα και πήραν καλό προβάδισμα. Ευχαριστώ την ομάδα που έκανε φοβερή δουλειά και έπιασε το «ξεκόλλημα» στο τέλος. Τους αφιερώνω τη νίκη και είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισα εδώ σήμερα και μάλιστα σε αυτήν την πόλη. Ξέρετε, η σκυλίτσα μου λέγεται Λάρα, που βγαίνει από το Λαρίσα!», είπε ο νικητής του ετάπ.

Ο Άφοντς, που παρέμεινε επικεφαλής του Γύρου ήταν ικανοποιημένος με το τελικό αποτέλεσμα, αν και περίμενε καλύτερο πλασάρισμα στο τελικό σπριντ:

«Θέλαμε να σπριντάρουμε και νομίζω ότι οι συναθλητές μου έκαναν πολύ καλή δουλειά. Στο τέλος έγινε… χαμός. Στην τελευταία γωνία παραλίγο να πέσω και έχασα κάποιες θέσεις. Δεν έκανα το καλύτερο που μπορούσα στο τελικό σπριντ, αλλά κράτησα τη φανέλα του πρωτοπόρου, οπότε όλα καλά.

Αύριο, ο στόχος είναι απλός: η επιβίωση! Το ίδιο και μεθαύριο. Ίσως έχω άλλη μια ευκαιρία για νίκη στην Αθήνα».

O δεύτερος στην κατάταξη του 2ου ετάπ, Νικηφόρος Αρβανίτου, δήλωσε: «Τα συναισθήματα είναι ανάμικτα. Εδώ και μια εβδομάδα ταλαιπωρούμαι από ίωση και δεν είμαι στην καλύτερη κατάσταση. Καλή η δεύτερη θέση, αλλά, εάν ήμουν καλά, θα μπορούσα να τερματίσω πρώτος. Ο αγώνας είναι εξαιρετικός, η οργάνωση είναι πολύ καλή και χαίρομαι που υπάρχει πολύς κόσμος στις πόλεις και μας περιμένει».

Την ικανοποίησή του για τη διατήρηση της φανέλας των βουνών εξέφρασε ο Μπέτεντορφ:

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος. Ο στόχος σήμερα ήταν να κατακτήσω όσο περισσότερους πόντους μπορούσα. Η δεύτερη θέση στο πρώτο σπριντ ανάβασης, μου έδωσε αυτό το δικαίωμα. Η ομάδα έκανε πολύ καλή δουλειά σήμερα, και είχαμε όλη την ημέρα κάποιον στο ξεκόλλημα, οπότε υπάρχει ικανοποίηση για την εμφάνισή μας».

Τη φανέλα του καλύτερου νέου κράτησε και ο Κλαρκ, ο οποίος είπε μετά τον αγώνα:

«Προφανώς είμαι ευτυχισμένος. Ο στόχος σήμερα ήταν να έχουμε κάποιον στο «ξεκόλλημα» και να κρατήσω τη φανέλα. Τα πετύχαμε και τα δύο, οπότε δεν υπάρχει παράπονο. Αύριο θα είναι ένα δύσκολο ετάπ. Ήδη κουβαλάμε κούραση δύο ημερών, οπότε τώρα, χρειαζόμαστε ξεκούραση και να κρατήσουμε αύριο τα κεκτημένα».