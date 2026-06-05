Δύο ολοκαίνουργια στρώματα για τα αγωνίσματα του ύψους και του επί κοντώ τοποθετήθηκαν στο Κ1 του Ολυμπιακού Σταδίου.

Η προμήθεια των στρωμάτων πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής η οποία ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα του ΣΕΓΑΣ για την ενίσχυση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των εθνικών ομάδων.

Στο Ολυμπιακό Στάδιο προπονούνται καθημερινά κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου, μεταξύ των οποίων ο Εμμανουήλ Καραλής, η Κατερίνα Στεφανίδη, ο Αντώνης Μέρλος, η Τατιάνα Γκούσιν, η Παναγιώτα Δόση, η Αριάδνη Αδαμοπούλου, καθώς και πολλοί ακόμη αθλητές και αθλήτριες των εθνικών ομάδων.

Παράλληλα, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενέκρινε την αγορά επιπλέον προπονητικού εξοπλισμού, ο οποίος αναμένεται να παραδοθεί στον ΣΕΓΑΣ το προσεχές διάστημα.