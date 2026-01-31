Η Έλενα Ριμπάκινα (No 5) έγραψε την πιο λαμπρή σελίδα της καριέρας της το Σάββατο στη Μελβούρνη, κατακτώντας τον πρώτο της τίτλο στο Australian Open με μια εκπληκτική νίκη με 2-1 σετ (6-4, 4-6, 6-4) επί της κυρίαρχης του γυναικείου τένις, Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η 26χρονη από το Καζακστάν, πήρε την πολυπόθητη εκδίκηση για την ήττα της το 2023, στον ίδιο ακριβώς τελικό, καταρρίπτοντας την Νο 1 του κόσμου, σε έναν από τους πιο συναρπαστικούς τελικούς της τελευταίας δεκαετίας.

Το πρώτο σετ: Ριμπάκινα σαν… τσουνάμι

Κάτω από την κλειστή οροφή του Rod Laver Arena, η Ριμπάκινα μπήκε στον αγώνα με την απόλυτη αποφασιστικότητα, θυμίζοντας σε όλους γιατί θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες παίκτριες, όταν βρίσκεται στη μέρα της. Το μήνυμα ήταν καθαρό από το πρώτο κιόλας game: «έσπασε» άμεσα το σερβίς της Σαμπαλένκα και πήρε τον έλεγχο. Τα χτυπήματά της ήταν βαριά, βαθιά και ασταμάτητα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στη διπλή πρωταθλήτρια της Μελβούρνης. Η Ριμπάκινα έφτασε άνετα στο σετ πόιντ στο 10ο game και το ολοκλήρωσε με 6-4, στέλνοντας το πρώτο σήμα συναγερμού στην αντίπαλή της.

