Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τις αποφάσεις ένταξης 11 νέων πράξεων κατασκευής, αναβάθμισης και βελτίωσης δημοτικών αθλητικών υποδομών, συνολικής δημόσιας δαπάνης 15,54 εκατομμυρίων ευρώ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Εντάσσονται στο πλαίσιο πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Αττικής 2026–2030 το οποίο χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΑΠΔΕ).

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr