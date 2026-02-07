Η Νεφέλη Τίτα ήταν η σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026. Σε μια μοναδική στιγμή τόσο για την ίδια, όσο και για τη χώρα μας, η 22χρονη σκιέρ κράτησε τη γαλανόλευκη σημαία με περηφάνια.

Γεννημένη στις 11 Φεβρουαρίου 2003, στη Φλώρινα – περιοχή με μακρά παράδοση στα χειμερινά αθλήματα -, από πολύ μικρή ηλικία βρέθηκε στις πίστες, ξεκινώντας τη χιονοδρομία περίπου στα τέσσερά της χρόνια.

Σημαντικό ρόλο στην αθλητική της πορεία έπαιξε ο πατέρας της, Χρήστος Τίτας, προπονητής χιονοδρομίας, ο οποίος τη μύησε στο άθλημα και τη στήριξε στα πρώτα της βήματα.

Αθλήτρια του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας, η Νεφέλη Τίτα έχει να επιδείξει ένα πλούσιο αγωνιστικό βιογραφικό, έχοντας κερδίσει διακρίσεις σε Πανελλήνια και Βαλκανικά Πρωταθλήματα, διατηρώντας σταθερή παρουσία σε διεθνείς αγώνες της FIS, αλλά και συμμετέχοντας σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα Χιονοδρομίας, όπου βρέθηκε αντιμέτωπη με την παγκόσμια ελίτ, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες και σημαντικές κατατάξεις.

Σε Ολυμπιακό επίπεδο, εκπροσώπησε την Ελλάδα στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων της Λωζάνης το 2020, κάνοντας το πρώτο της μεγάλο βήμα στη διοργάνωση. Το 2022 αγωνίστηκε και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου, συμμετέχοντας στα αγωνίσματα της χιονοδρομίας δρόμων αντοχής, και επιβεβαιώνοντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες Ελληνίδες αθλήτριες του αθλήματος.

Παράλληλα με τον πρωταθλητισμό, η 22χρονη Νεφέλη φοιτά στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Όσον αφορά στους φετινούς Αγώνες, η Νεφέλη Τίτα αναμένεται να κάνει την πρώτη της εμφάνιση την ερχόμενη Πέμπτη (12/2). Θα αγωνιστεί στις 14:00 στο αγώνισμα των 10 χιλιομέτρων της Ελεύθερης Τεχνικής. Στην ίδια κούρσα θα συμμετάσχει και η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου, με τον αγώνα να διεξάγεται στο Τέζερο.

Στη συνέχεια, στις 18 Φεβρουαρίου, οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες θα ενώσουν και πάλι τις δυνάμεις τους στο Ομαδικό Σπριντ της Ελεύθερης Τεχνικής. Ο προκριματικός αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 10:45.