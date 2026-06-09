Ένα πολύ σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού για το άθλημα των καταδύσεων πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, όπου μετά από 22 ολόκληρα χρόνια αναμονής τίθεται πλέον σε λειτουργία το σύστημα Bubble.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον σύγχρονα και απαραίτητα προπονητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται διεθνώς στα κορυφαία καταδυτικά κέντρα, με την προσθήκη του οποίου αναβαθμίζεται το ΟΑΚΑ και οι δυνατότητες προετοιμασίας των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών, ενισχύοντας τόσο την ασφάλεια όσο και την ποιότητα της καθημερινής προπόνησης.

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