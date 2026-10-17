Ο Διομήδης Άργους και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας συνέχισαν με νίκες τις υποχρεώσεις τους στη Handball Premier. Για την 6η αγωνιστική η ομάδα του Άργουε με τον 26χρονο Αλγερινό πλέι μέικερ Χανί Μπουνάμπ να πετυχαίνει 13 γκολ, πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Ζαφειράκη Νάουσας, επικρατώντας με 32-28.

Με τέσσερις νίκες τρέχεις και ο Ιωνικός, που επικράτησε εκτός έδρας του Άρη Νίκαιας με 31-22. Ο Δούκας επικράτησε του Αθηναϊκού με 36-27 στο ΔΑΪΣ.

Η 6η αγωνιστική:

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου

ΧΑΝΘ-Ολυμπιακός 24-45

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Δράμα-ΠΑΟΚ 21-30

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

ΑΣΕ Δούκα-Αθηναϊκός 36-27

Ζαφειράκης Νάουσας -Διομήδης Άργους 28-32

Άρης Νίκαιας-Ιωνικός ΝΦ 22-31

Τετάρτη 21 Οκτωβρίου

15:00 «Γ. Κασιμάτης», ΑΕΚ-ΓΑΣ Κιλκίς

Βαθμολογία

1.Ολυμπιακός 12

2.ΑΕΚ 8

3.Δράμα 7

4.Ιωνικός ΝΦ 8*

5.Διομήδης Άργους 8

6.ΠΑΟΚ 6*

7.ΑΣΕ Δούκα 6

8.Ζαφειράκης 5

9.ΓΑΣ Κιλκίς 3

10.Άρης Ν. 3

11.Αθηναϊκός 2

12.ΧΑΝΘ 0

*Με παιχνίδι λιγότερο