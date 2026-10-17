Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του zougla.gr στην Google
Ο Διομήδης Άργους και ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας συνέχισαν με νίκες τις υποχρεώσεις τους στη Handball Premier. Για την 6η αγωνιστική η ομάδα του Άργουε με τον 26χρονο Αλγερινό πλέι μέικερ Χανί Μπουνάμπ να πετυχαίνει 13 γκολ, πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Ζαφειράκη Νάουσας, επικρατώντας με 32-28.
Με τέσσερις νίκες τρέχεις και ο Ιωνικός, που επικράτησε εκτός έδρας του Άρη Νίκαιας με 31-22. Ο Δούκας επικράτησε του Αθηναϊκού με 36-27 στο ΔΑΪΣ.
Η 6η αγωνιστική:
Τετάρτη 7 Οκτωβρίου
ΧΑΝΘ-Ολυμπιακός 24-45
Τετάρτη 14 Οκτωβρίου
Δράμα-ΠΑΟΚ 21-30
Σάββατο 17 Οκτωβρίου
ΑΣΕ Δούκα-Αθηναϊκός 36-27
Ζαφειράκης Νάουσας -Διομήδης Άργους 28-32
Άρης Νίκαιας-Ιωνικός ΝΦ 22-31
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου
15:00 «Γ. Κασιμάτης», ΑΕΚ-ΓΑΣ Κιλκίς
Βαθμολογία
1.Ολυμπιακός 12
2.ΑΕΚ 8
3.Δράμα 7
4.Ιωνικός ΝΦ 8*
5.Διομήδης Άργους 8
6.ΠΑΟΚ 6*
7.ΑΣΕ Δούκα 6
8.Ζαφειράκης 5
9.ΓΑΣ Κιλκίς 3
10.Άρης Ν. 3
11.Αθηναϊκός 2
12.ΧΑΝΘ 0
*Με παιχνίδι λιγότερο