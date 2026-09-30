Τρεις αναμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη (30/9) για την 3η αγωνιστική της Handball Premier, με τη Δράμα, τον Ιωνικό Ν. Φιλαδέλφιεας και τον Ζαφειράκη Νάουσας να πανηγυρίζουν σημαντικές νίκες και να φτάνουν στους τέσσερις βαθμούς στο πρωτάθλημα.

Η Δράμα αξιοποίησε την έδρα της και επικράτησε του ΑΣΕ Δούκα με 30-25, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα από το πρώτο ημίχρονο. Ο Ιωνικός πήρε ένα σημαντικό εκτός έδρας αποτέλεσμα απέναντι στον Αθηναϊκό με 26-20, ενώ στη Νάουσα ο Ζαφειράκης χρειάστηκε γκολ στην εκπνοή για να κάμψει την αντίσταση του Άρη Νίκαιας με 29-28.

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