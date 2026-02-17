Ιδανικά κύλησε η σημερινή ημέρα για τον Στέφανο Τσιτσιπά, καθώς έκανε το «2 στα 2» στην Ντόχα.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο 33), μετά τη νίκη του στο μονό με 2-0 σετ (6-4, 6-4) επί του Μοέζ Εσαργκί, κατάφερε να επικρατήσει και στην πρεμιέρα του στο διπλό.

Πιο συγκεκριμένα ο «Στεφ» και ο παρτενέρ του, ο Άλεξ Πόπιριν επιβλήθηκαν με 2-0 σετ (6-3, 6-0) των Κορνέα/Βάλκοφ, πανηγυρίζοντας έτσι την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Qatar Open.

Από εδώ και στο εξής βέβαια, ο βαθμός δυσκολίας ανεβαίνει για τον Τσιτσιπά και τον Πόπιριν, καθώς θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τους έμπειρους Χελιοβάρα/Πάτεν, που είναι στο Νο.3 του ταμπλό.

Αξιζει να σημειωθεί ότι την Τετάρτη (18/2) ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ, για τον 2ο γύρο του μονού.