Με το ένα πόδι στον τρίτο γύρο του EHF European Cup βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, μετά την επιβλητική νίκη του με 38-19 επί της Μπόρατς στο κλειστό της Μίκρας.

Η ομάδα του Μπάμπη Ανανιάδη επέβαλε τον ρυθμό της από το ξεκίνημα, διατηρώντας σταθερά το προβάδισμα και φτάνοντας σε διαφορά 19 τερμάτων. Ο Γιασίν με 10 γκολ ηγήθηκε επιθετικά των Θεσσαλονικέων, που πλέον καλούνται να διαχειριστούν το σημαντικό πλεονέκτημά τους στη ρεβάνς της 24ης Οκτωβρίου (19:00), στη Βοσνία, με στόχο να εξασφαλίσουν την πρόκριση στους «32» της διοργάνωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr