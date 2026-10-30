Σπουδαία νίκη με 12-10 στα πέναλτι επί της οικοδέσποινας Πόλερ Μπερς πέτυχε η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του ΠΑΟΚ, στην πρεμιέρα του Γ΄ ομίλου της προκριματικής φάσης του Euro Cup, ο οποίος διεξάγεται στο Έντε της Ολλανδίας.

Ο «δικέφαλος του βορρά» πήρε δύο βαθμούς που του επιτρέπουν να ελπίζει στην κατάληψη της πρώτης θέσης, που οδηγεί στη φάση των ομίλων, με το επόμενο παιχνίδι του να είναι αύριο το πρωί (31/10, 11:00), με αντίπαλο την επίσης ολλανδική Λέιντεν.

Το γκρουπ συμπληρώνει η ρωσική Ντιναμό Ουραλότσκα, την οποία η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα αντιμετωπίσει την Κυριακή (1/11, 14:00).

Το ματς ήταν ντέρμπι από την αρχή ως το τέλος. Η Γραικού διαμόρφωσε το 9-9, 4’14” πριν τη λήξη, με τις «ασπρόμαυρες» να χάνουν στη συνέχεια δύο ευκαιρίες με παίκτρια παραπάνω για να πάρουν τη νίκη στην κανονική διάρκεια. Στη διαδικασία των πέναλτι, οι γηπεδούχες ευστόχησαν μόλις σε μία από τις τέσσερις εκτελέσεις τους, ο ΠΑΟΚ είχε 3/3 με τη Μαργαρίτα Μπιτσάκου (μεγάλη πρωταγωνίστρια του αγώνα με έξι τέρματα), την Ηρώ Καρυπίδου και την Αννα Μαμόγλου και έφτασε στη νίκη.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτη την Πόλαρ Μπερς): 3-3, 3-2, 1-1, 2-3

Στα πέναλτι: 1-3

ΠΑΟΚ: Γκανγκλ, Μαμόγλου 1, Πολυχρόνη, Ούρα, Μελ. Καρυπίδου 2, Σαουλίδη, Γραικού 1, Φλώρου, Μπιτσάκου 6, Κολτσίδα 1, Παπαναστασίου, Σκορδίλη, Σαλέχ, Ηρώ Καρυπίδου 1.