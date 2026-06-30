Με το… δεξί μπήκε η Μαρία Σάκκαρη στο Wimbledon. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, η οποία είναι Νο 43 στην παγκόσμια κατάταξη, νίκησε 6-3, 6-3 την Κλάρα Τάουσον από τη Δανία (Νο 25 στον κόσμο και 24 στο κυρίως ταμπλό), σε αναμέτρηση για τον 1ο γύρο του φημισμένου τουρνουά Grand Slam που κράτησε μία ώρα και 13 λεπτά, και πήρε το «εισιτήριο» για τη φάση των «64».

Εκεί η 30χρονη πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα.

Η Σάκκαρη έβαλε τις… βάσεις για την επικράτηση στο πρώτο σετ, όταν πήρε τρία σερί γκέιμ και προηγήθηκε 4-1, φτάνοντας τελικά στο 6-3. Παρόμοια εξέλιξη είχε και το δεύτερο σετ, με την Τάουσον να παίρνει το προβάδισμα με 2-1. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια με νέο σερί 3-0 προηγήθηκε 4-2 και «έκλεισε» τελικά το σετ με 6-3, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή της στον 2ο γύρο του βρετανικού τουρνουά για τρίτη διαδοχική χρονιά.

Εν τω μεταξύ, η 24χρονη Ραχίμοβα, η οποία είναι Νο 70 στην παγκόσμια κατάταξη, αντιμετώπισε την Ουκρανή Ανχελίνα Καλίνινα (Νο 66) και, μολονότι έχασε το πρώτο σετ, επικράτησε με 4-6, 6-4, 7-5, ύστερα από αγώνα που κράτησε δύο ώρες και 46 λεπτά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάκκαρη έχει αντιμετωπίσει δύο φορές στο παρελθόν τη Ραχίμοβα και μετράει ισάριθμες νίκες. Πρώτα αναμετρήθηκαν στον 2ο γύρο του Rolland Garros του 2020, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να επικρατεί 7-6(0), 6-2, ενώ… αντάμωσαν και στον 1ο γύρο του περυσινού τουρνουά στο Σινσινάτι, όπου η Σάκκαρη επιβλήθηκε με 6-3, 3-6, 6-2.