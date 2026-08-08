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Νικηφόρα συνέχισε η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης των παίδων τις υποχρεώσεις της στους αγώνες κατάταξης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κ16, που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, το οποίο προηγήθηκε 6-0, επιβλήθηκε εύκολα του αντίστοιχου της Τουρκίας με 14-5, σε αναμέτρηση για τις θέσεις 9-12, και την Κυριακή (9/8, 15:30) θα διεκδικήσει την ένατη θέση στη διοργάνωση κόντρα στην Ουγγαρία.

Υπενθυμίζεται ότι η «γαλανόλευκη» αντιμετώπισε τους Μαγυάρους στην πρώτη φάση του Παγκοσμίου (6/8) και επικράτησε με 12-8.

Τα εξάλεπτα (με πρώτη την εθνική): 4-0, 2-1, 3-1, 5-3.

Η σύνθεση της εθνικής: Γλυνιαδάκης, Καρατζάς 1, Ζαφείρης, Καραλής 2, Λίτινας 3, Ζαφειρίου 1, Φιλιππίδης, Μισεντζής, Σπανδάγος 1, Κόρακας 3, Ζουμπουλιάς, Αλμπέρτης 3, Μπέρδος, Τουντόπουλος.