Εντυπωσιακό ήταν το φινάλε του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026. Πρώτος τη γραμμή του τερματισμού του τελευταίου ετάπ στην Πλατεία Συντάγματος πέρασε ο Δανός Μαντς Άντερσεν της Swatt Club με ένα ασυναγώνιστο σπριντ στα τελευταία μέτρα του εσωτερικού σιρκουΐ στο κέντρο της Αθήνας.

Με την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη να έχει εν πολλοίς κριθεί προς όφελος του Βάτσλαβ Γέζεκ της Kasper Crypto4Me μετά το φινάλε του αγώνα στην Πάρνηθα, η μάχη επικεντρώθηκε στη νίκη στο τελευταίο σκέλος που διεξήχθη αποκλειστικά στην επικράτεια της Αττικής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των 146,5 χλμ. από τον Πειραιά μέχρι το Σύνταγμα δια μέσου της ανατολικής ακτής της Αττικής, οι 20 ομάδες του Γύρου ετοίμαζαν τους σπρίντερ τους για την τελική επίθεση. Οι επιμέρους φανέλες των πόντων, των βουνών και του καλύτερου νέου ποδηλάτη δεν τέθηκαν ποτέ υπό αμφισβήτηση, καθώς τις διατήρησαν με άνεση ο Κρίστιαν Μπελοχβόστσικς της Bike Aid, ο Λοΐκ Μπέτεντορφ της Hrinkow Advarics και ο Γέζεκ αντίστοιχα.

Όλα κρίθηκαν στο τελικό σπριντ, το οποίο ξεκίνησε απρόσμενα περίπου 400 μ. πριν από το τέλος ο Άντερσεν. Κανείς δεν είχε την ταχύτητα να τον φτάσει και ο Δανός έκλεισε θριαμβευτικά την παρουσία του στο φετινό ΔΕΗ Tour of Hellas τερματίζοντας μπροστά από τον Σέρβο Ντούσαν Ράγιοβιτς (Solution Tech Nippo Rali) και τον Νικηφόρο Αρβανίτου της Team United Shipping.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ο νικητής του Γύρου, Βάτσλαβ Γέζεκ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του μετά το τέλος της πενθήμερης δοκιμασίας: «Ήταν μια πραγματικά εξαιρετική ομαδική δουλειά. Η ομάδα μας έκανε μια τέλεια εμφάνιση. Ήταν μπροστά σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, οπότε είμαι πραγματικά περήφανος για αυτούς. Είναι πολύ σημαντικό να κερδίζεις και τη γενική κατάταξη των Νέων. Πριν από την έναρξη του γύρου, ήθελα απλώς να κάνω το καλύτερο δυνατό, αλλά δεν ήξερα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και τώρα, στο τέλος, είμαι ο νικητής της γενικής κατάταξης αλλά και της Κ23. Οπότε είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος».

Την τακτική του στα τελευταία μέτρα, που τον οδήγησε στη νίκη στο ετάπ, εξήγησε ο Μαντς Άντερσεν: «Το πέμπτο ήταν παρόμοιο με τα άλλα τρία σπριντ ετάπ. Δοκίμασα μια διαφορετική τακτική σε σχέση με τους υπόλοιπους — να ανοίξω το σπριντ από πιο μακριά και ίσως να αποκτήσω ένα μικρό προβάδισμα πριν επιστρέψουν οι καθαρόαιμοι σπρίντερ. Σήμερα αυτό απέδωσε και είμαι απίστευτα χαρούμενος που πήρα τη νίκη. Στο σύνολο, η Ελλάδα είναι μια όμορφη χώρα και είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από όλη τη διοργάνωση και τον τρόπο που έχει στηθεί αυτός ο αγώνας. Είναι πραγματικά χαρά μου να βρίσκεσαι εδώ».

Ο πιο έμπειρος μεταξύ των ποδηλατών του φετινού Γύρου ήταν ο 44χρονος Ντομένικο Ποτσοβίβο της Solution Tech Nippo Rali, δεύτερος στη γενική κατάταξη. Η γνώμη του για τον αγώνα έχει βαρύνουσα σημασία: «Σήμερα ήταν ένα γρήγορο ετάπ. Ο ρυθμός ήταν πολύ υψηλός από την εκκίνηση λόγω των μπόνους δευτερολέπτων που υπήρχαν νωρίς στη διαδρομή, αλλά πιστεύω ότι το διαχειριστήκαμε πολύ καλά ως ομάδα. Δυστυχώς, δεν καταφέραμε να κλείσουμε όλη τη διαφορά από το γκρουπ της απόσπασης. Προσπάθησα επίσης να το κάνω για τον Ντούσαν Ράγιοβιτς, αλλά τελικά τερματίσαμε δεύτεροι στο ετάπ και στη γενική κατάταξη. Κερδίσαμε ένα ετάπ, οπότε μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι. Πιστεύω ότι είχε μια πολύ καλή διαδρομή ο φετινός ΔΕΗ Tour of Hellas. Ίσως να μην ταίριαζε απόλυτα στα χαρακτηριστικά μου, επειδή ο χθεσινός τερματισμός δεν ήταν μια πολύ απότομη ανάβαση, αλλά γενικά η διαδρομή είχε τα πάντα: επίπεδα ετάπ, μεγάλα βουνά και τερματισμό στην κορυφή. Οπότε θεωρώ ότι ήταν μια πολύ καλή εβδομάδα, αλλά και πολύ καλή προετοιμασία για τους επόμενους αγώνες».

Ο τρίτος της γενικής κατάταξης, Κόλιν Κρις Στούσι σχολίασε: «Είχαμε λίγα προβλήματα με ασθένειες στην ομάδα. Ήδη από την πρώτη μεγάλη ορεινή ημέρα χάσαμε δύο ποδηλάτες, γιατί το ετάπ ήταν πολύ δύσκολο. Και χθες χάσαμε ακόμη δύο πριν από το σημερινό ετάπ, οπότε στο τέλος μείναμε μόλις δύο. Μου άρεσε πολύ ο αγώνας. Μου άρεσαν οι αναβάσεις εδώ και προσπάθησα να κάνω τη διαφορά τις τελευταίες δύο ημέρες. Τα κατάφερα και, με μόνο δύο ποδηλάτες να έχουν απομείνει στην ομάδα, είναι ακόμη πιο σημαντικό που ανεβήκαμε στο βάθρο».

Στις δηλώσεις του ο νικητής της κατάταξης των βουνών Λοΐκ Μπέτεντορφ είπε: «Το τελευταίο ετάπ ήταν πραγματικά πολύ γρήγορο. Στην αρχή υπήρχε αρκετή ένταση γιατί όλοι ήθελαν να μπουν στην απόσπαση, ενώ και στα ενδιάμεσα σπριντ γινόταν μάχη για τα μπόνους δευτερόλεπτα. Όμως η ομάδα με κράτησε προστατευμένο όλη την ημέρα, οπότε όλα πήγαν πολύ καλά. Τώρα αισθάνομαι καλύτερα γιατί τελείωσε. Ήταν δύσκολες ημέρες, ειδικά οι τελευταίες δύο, αλλά είμαι χαρούμενος που τα καταφέραμε με αυτόν τον τρόπο. Είχαμε έναν στόχο από την αρχή και τώρα έχουμε τη φανέλα».

Από την πλευρά του, ο Κρίστιαν Μπελοχβόστσικς, πρώτος στην κατάταξη των πόντων τόνισε: «Τα συναισθήματα είναι γλυκόπικρα, γιατί κατέκτησα τη φανέλα των πόντων ύστερα από πέντε ημέρες αγώνων, κάτι που είναι πραγματικά σπουδαίο, αλλά την ίδια στιγμή έκανα ένα μικρό λάθος στο τελευταίο ετάπ και δεν ήμουν πραγματικά μέσα στη μάχη για τη νίκη. Ήμουν μπροστά, αλλά όχι ουσιαστικά στη διεκδίκηση της νίκη. Παρ’ όλα αυτά, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για τη φανέλα και το ότι βρίσκομαι εδώ, στο βάθρο στην Πλατεία Συντάγματος, μετά από πέντε ημέρες αγώνων, είναι κάτι όμορφο. Όπως πάντα, η Ελλάδα είναι όμορφη και η συνολική εμπειρία πολύ καλή. Ακόμη και τον περσινό αγώνα, με τον κακό καιρό, τον θυμάμαι ως μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία».

Ο δεύτερος του ετάπ και κορυφαίος στα Avance Miles, Ντούσαν Ράγιοβιτς δήλωσε: «Ήμουν αρκετά κουρασμένος σήμερα και στο ενδιάμεσο σπριντ με τα μπόνους, έπρεπε να διεκδικήσω τα δευτερόλεπτα που μπορούσαν να βοηθήσουν την ομάδα μας στη γενική κατάταξη. Στο τέλος, ένας ποδηλάτης επιτέθηκε και δεν καταφέραμε να τον πιάσουμε, οπότε τερμάτισα δεύτερος και είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Φυσικά, στο τέλος η ομάδα δούλευε για τον Ντομένικο (Ποτσοβίβο), τον αρχηγό μας, οπότε η δεύτερη θέση στη γενική κατάταξη είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Είναι λίγο κρίμα που δεν κατάφερε να κερδίσει, αλλά συνολικά είμαστε ικανοποιημένοι».

Τέλος, ο Γιώργος Μπούγλας, εκπροσωπώντας την κορυφαία ομάδα του Γύρου, βάσει βαθμολογίας, Burgos Burpellet BH, είπε: «Σήμερα ένιωθα καλά, ήμασταν καλά πλασαρισμένοι, αλλά στην τελευταία στροφή, περίπου στα 800 μέτρα, χάσαμε κάπως τις θέσεις μας και έχασα τις ρόδες από τον συνοδηγό μου, γιατί μείναμε λίγο πιο πίσω στη στροφή. Πιστεύω ότι αυτό μας στέρησε, αν όχι τη νίκη, τουλάχιστον μια θέση στο βάθρο, αλλά δεν πειράζει. Τερματίσαμε με δύο άτομα στην πρώτη δεκάδα και κερδίσαμε τη γενική κατάταξη, άρα είμαστε ευχαριστημένοι. Παρ’ όλα αυτά, πιστεύω ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι περισσότερο και στο σημερινό ετάπ, να σηκώσουμε τα χέρια ή να είμαστε ξανά στο βάθρο.

Με τους υπόλοιπους αθλητές της Burgos Burpellet BH ήμασταν διεκδικητές του αγώνα σε όλα τα ετάπ, και αυτό δείχνει ότι βρισκόμαστε σε καλή πορεία. Ελπίζουμε ότι έρχονται ακόμη καλύτερες μέρες. Ευχαριστούμε επίσης τον ΔΕΗ Tour of Hellas για την εκπληκτική διοργάνωση, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιου επιπέδου διοργανώσεις στην Ελλάδα. Αυτό δίνει κίνητρο όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στα νέα παιδιά, οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό να μπορούμε να αγωνιζόμαστε σε τόσο καλούς αγώνες εδώ στον τόπο μας».