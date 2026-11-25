Σε απόσταση βολής από την πρώτη θέση της Handball Premier Ανδρών βρίσκεται η ΑΕΚ. Η Ένωση επικράτησε με 33-29 του Δούκα στο «Δαΐς», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο τέλος.

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο ξεκίνημα, με το σκορ να βρίσκεται στο 5-5. Η ΑΕΚ κατάφερε στη συνέχεια να πάρει μια διαφορά τριών τερμάτων (8-5 και 11-8), ωστόσο οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και επέστρεψαν στη διεκδίκηση του αγώνα. Μάλιστα, ο Δούκας έφτασε στην ισοφάριση, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 16-16.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr