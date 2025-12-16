Στο Βόλο βρίσκεται από σήμερα (16/12) μέχρι και το Σάββατο 20/12 η εθνική υδατοσφαίρισης ανδρών, για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του Βελιγραδίου (10-25 Ιανουαρίου).

Οι 21 παίκτες, τους οποίους κάλεσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Θοδωρής Βλάχος, συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά χθες (15/12) στο ΟΑΚΑ και σήμερα αναχώρησαν για την πρωτεύουσα της Μαγνησίας. Πρόκειται για τους Νίκο Γαρδίκα, Κώστα Λιμαράκη (Απόλλων Σμύρνης), Μάνο Ανδρεάδη, Νίκο Γιαννάτο, Νίκο Καστρινάκη, Σεμίρ Σπάχιτς (Βουλιαγμένη), Ντίνο Γενηδουνιά, Παναγιώτη Τζωρτζάτο, Κώστα Κάκαρη, Νίκο Γκίλλα, Μάνο Ζερδεβά, Αλέξανδρο Παπαναστασίου, Δημήτρη Νικολαΐδη, Βαγγέλη Πούρο, Ζαννή Αλαφραγκή (Ολυμπιακός), Δημήτρη Σκουμπάκη, Νίκο Παπανικολάου, Κώστα Γκιουβέτση, Αριστείδη Χαλυβόπουλο (Παναθηναϊκός), Στέλιο Αργυρόπουλο (Φερεντσβάρος) και Στάθη Καλογερόπουλο (Μαρσέιγ).

Την αποστολή συνοδεύουν στον Βόλο ο Θοδωρής Βλάχος, ο βοηθός του, Τάσος Σχίζας, ο προπονητής φυσικής κατάστασης, Μανώλης Βασιλειάδης, ο εργοφυσιολόγος Βασίλης Καλαποθαράκος, ο προπονητής κολύμβησης Γιώργος Μπλάνας και ο φυσιοθεραπευτής Νεκτάριος Τσιλικόχρυσος.

Η εθνική ανδρών έχει κατακτήσει μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Ολυμπιακών Αγώνων, ποτέ όμως σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και ο Δημήτρης Νικολαΐδης δεν δίστασε να μιλήσει για… απωθημένο. «Η κατάκτηση ενός μεταλλίου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι απωθημένο, αλλά θεωρώ πως δεν είναι σωστό να το βλέπουμε έτσι. Πρέπει να είμαστε δεμένοι σαν ομάδα, όπως συμβαίνει πάντοτε, και να κοιτάζουμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά» υπογράμμισε ο διεθνής φουνταριστός και συνέχισε: «Έχουμε αποδείξει τι μπορούμε να κάνουμε στις διεθνείς διοργανώσεις και πόσο καλά “χτισμένη” είναι η ομάδα μας. Όλοι γνωρίζουμε τις δυνατότητες της εθνικής. Αυτό που προέχει είναι να είμαστε υγιείς μετά την προετοιμασία και να πάμε στο Βελιγράδι συγκεντρωμένοι στο στόχο μας».

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα θα φιλοξενήσει από 26 έως 29 Δεκεμβρίου τη «χρυσή» Ολυμπιονίκη και οικοδέσποινα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σερβία, με τις δύο ομάδες να δίνουν φιλικό αγώνα την Κυριακή 28/12 (20:00), στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά. «Μιλάμε για την οικοδέσποινα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Σίγουρα θα μας βοηθήσει ώστε να προετοιμαστούμε καλύτερα για το Ευρωπαϊκό. Πιστεύω πως θα γίνουν πολύ δυνατά και ωραία φιλικά παιχνίδια» επισήμανε ο Νικολαΐδης, μιλώντας στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΟΕ.

Ο φουνταριστός του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στη διεξαγωγή της προκριματικής φάσης του World Cup στην Αλεξανδρούπολη, από 6 έως 12 Απριλίου: «Χάρηκα πολύ μόλις το πληροφορήθηκα, γιατί θα είναι μια εμπειρία που δεν έχω ζήσει προσωπικά. Είναι σημαντικό να παίζεις στη χώρα σου, σε μια τόσο σπουδαία διοργάνωση. Θεωρώ ότι το συναίσθημα θα είναι πολύ όμορφο από αυτό που θα αντικρύσουμε. Είχα παρακολουθήσει το αντίστοιχο τουρνουά των γυναικών (σ.σ. τον περασμένο Ιανουάριο). Οι κερκίδες ήταν γεμάτες από κόσμο και πιστεύω ότι το χάρηκαν πολύ οι παίκτριες της εθνικής μας ομάδας. Άλλωστε τους πήγε… γούρι, αφού, πέρα από το World Cup, κατέκτησαν και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη. Είναι πολύ ωραίο να βλέπεις σαν αθλητής τη χώρα σου να στηρίζει αυτό που κάνεις και ανυπομονώ για τους αγώνες. Είμαι σίγουρος πως οι Έλληνες φίλαθλοι θα στηρίξουν και την εθνική ανδρών».