Το 2026 ξεκίνησε με μετάλλιο… Ο Θανάσης Μυλωνέλης κρέμασε στο στήθος του το ασημένιο στα -90κ. του Sofia European Open και έκανε… ποδαρικό στο ελληνικό τζούντο, ωστόσο οι μεγάλοι αγώνες, που φέρνουν πιο κοντά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες είναι μπροστά.

Για τα όνειρα και τις προσδοκίες, τον προγραμματισμό και το σχέδιο της ελληνικής ομοσπονδίας σε αγωνιστικό επίπεδο μίλησε στο hjf.gr ο Νίκος Ηλιάδης. Με αφορμή το Paris Grand Slam, με το οποίο ξεκινά δυναμικά το νέο έτος ο εθνικός προπονητής αναφέρθηκε στο επίπεδο ετοιμότητας των δύο καλύτερων Ελλήνων αθλητών, του Θεόδωρου Τσελίδη και της Ελισάβετ Τελτσίδου.

«Έχουμε ξεκινήσει δυνατά. Θα πάμε για μερικές προετοιμασίες στο εξωτερικό», σημείωσε ενώ εν όψει της έναρξης της Ολυμπιακής κατάταξης τον Ιούνιο τόνισε: «Θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε από τη Μογγολία με καλή διάθεση και καλή προετοιμασία».

«Πιστεύω ότι στα -81 κιλά κάποιο παιδί πρέπει να προκριθεί», ήταν το σχόλιο του για την κατηγορία των Τσουτλσαβίλι, Ζάραγκα και Γιαννόπουλου, από τους οποίος έχει προσδοκίες, ενώ για τον Θανάση Μυλωνέλη, δήλωσε: «Η γνώμη μου είναι ότι είναι πολύ καλός αθλητής».

Αναλυτικά η συνέντευξη:

-Κύριε Ηλιάδη, η χρονιά ξεκινάει δυναμικά με το Grand Slam του Παρισιού. Τι περιμένετε από τον Θεόδωρο Τσελίδη και την Ελισάβετ Τελτσίδου;

«Εγώ θα έλεγα ότι η σεζόν για το 2026 ήδη ξεκίνησε στη Βουλγαρία με πιο νέους αθλητές και είχαμε και μία επιτυχία. Πήρε τη δεύτερη θέση ο Μυλωνέλης. Κέρδισε πολλούς καλούς αθλητές, αλλά στον τελικό δεν τα κατάφερε, γιατί ήταν τραυματισμένος. Πάρα πολύ καλά πήγε. Καλά πάλεψε και ο Τσουτλασβίλι, που κέρδισε δύο αγώνες και στον τρίτο έχασε. Καλά πάλεψε και άλλος ένας νέος αθλητής ο Γιαννόπουλος που κέρδισε τον πρώτο αγώνα. Στο δεύτερο αγώνα πήγαινε καλά, αλλά σε κάποια στιγμή σηκώθηκαν από newaza και ο αντίπαλος τον έριξε από πίσω και αυτό μετράει. Δεν το περίμενε και αυτή είναι μία καλή περίπτωση να βάλει μυαλό και να προσέχει πάνω στο τατάμι. Οπότε είχαμε καλό ξεκίνημα για φέτος, αλλά μεγάλος στόχος βεβαία είναι τα Grand Slam, τα Grand Prix, τα Ευρωπαϊκά και τα Παγκόσμια πρωταθλήματα, που ξεκινούν από το Σάββατο. Στο Παρίσι πάμε με τους δύο καλύτερους αθλητές που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, με την Τελτσίδου και με τον Τσελίδη. Είναι στα αρχικά στάδια προετοιμασίας, έχουν ετοιμαστεί αρκετά καλά, αλλά δεν θα λέγαμε ότι είναι top. Μόλις ξεκινάει η σεζόν. Πιστεύω ότι θα πάνε καλά».

-Είναι μία χρονιά που ξεκινάμε να μετράμε αντίστροφα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες…

«Τα προκριματικά θα γίνουν από τέλη Μαΐου και τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η Ολυμπιακή κατάταξη με το τουρνουά του Ουλάν Μπατόρ στη Μογγολία. Στην ουσία μέχρι τότε θα αγωνιστούμε σε δύο τρία τουρνουά. Στην Τασκένδη, στην Τιφλίδα και στο Πανευρωπαϊκό, που θα γίνει επίσης στην Τιφλίδα. Υπάρχει πρώτα το Grand Slam και μετά το Πανευρωπαϊκό και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε από τη Μογγολία με καλή διάθεση και καλή προετοιμασία. Θα δούμε μέχρι τότε αν κάποιοι άλλοι αθλητές συμπληρώσουν την πεντάδα ή την εξάδα της ομάδας που πηγαίνει συνήθως στις μεγάλες διοργανώσεις».

-Ο Τσελίδης είναι για την ώρα 7ος στα -90 κιλά και η Τελτσίδου 9η στα -70. Ποιος είναι ο στόχος;

«Για το ξεκίνημα είναι πολύ καλό γιατί σε όποια διοργάνωση συμμετέχουν και είναι στους πρώτους οκτώ έχουν το πλεονέκτημα για ένα πιο καλό μονοπάτι στο τουρνουά και δεν παίζουν στους πρώτους αγώνες. Οπότε καλά είμαστε για τώρα».

-Εκτός από τους δύο, μπορούν περισσότεροι αθλητές να κυνηγήσουν το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων;

«Πιστεύω ότι στα -81 κιλά, που έχουμε τρεις καλούς αθλητές κάποιος από αυτούς πρέπει να τα καταφέρει. Εννοώ τον Τσουτλσαβίλι, τον Ζάραγκα και τον Γιαννόπουλο».

-Ήταν στοχευμένο το 2025 να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ξεκούραση για τους αθλητές; Ήταν μία χρονιά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και μία πριν ξεκινήσει ο νέος Ολυμπιακός κύκλος.

«Σίγουρα γιατί μετά την Ολυμπιάδα, περίπου έξι με επτά μήνες δεν συμμετείχαν πουθενά. Ξεκουράστηκαν και μάλιστα ο Τσελίδης είχε φτάσει μέχρι 105 κιλά, ενώ παλεύει στα -90. Χαλάρωσαν εντελώς, δεν έκαναν προπόνηση και χρειαζόταν αυτό να γίνει έτσι για να ξεφύγουν από όλες τις υποχρεώσεις και να ξεκουράσουν τον οργανισμό τους. Τώρα έχουμε ξεκινήσει δυνατά. Θα πάμε για μερικές προετοιμασίες στο εξωτερικό, όπως είχαμε πάει τον Ιανουάριο στο Μίτερσιλ της Αυστρίας. Είχαμε πάει περίπου 12-13 αθλητές, αλλά πάντα 4-5 αθλητές ξεχωρίζουν. Πιστεύω ότι στα -81 κιλά κάποιο παιδί πρέπει να προκριθεί, έστω και από τα ευρωπαϊκά, όπου κάθε ήπειρος έχει κάποια ποσοστά για να πάρουν την πρόκριση οι αθλητές».

-Έχετε δει βελτίωση στα ελληνικά του Τσελίδη;

«Πιστεύω ότι μπορεί και παραπάνω, απλά είναι ντροπαλός. Ντρέπεται να μιλάει και αν δεν μιλάει, δεν μπορεί να μάθει. Με τα βιβλία και τον δάσκαλο μόνο δεν το καταφέρνεις τόσο καλά, όσο με την επικοινωνία του κόσμου. Μαλώνω τους αθλητές που μιλάνε αγγλικά μαζί του, αλλά όταν δεν είμαι εκεί, μιλάνε μόνο αγγλικά. Αυτό το θέμα είχαμε κάποτε και με τον Ηλία και τα καταφέραμε. Θα τα καταφέρουμε και τώρα».

-Ποια είναι η γνώμη σας για τον Θανάση Μυλωνέλη που πήρε το ασημένιο μετάλλιο στη Σόφια;

«Η γνώμη μου είναι ότι είναι πολύ καλός αθλητής. Στην κατηγορία του (-90κ.) έχει τον Θοδωρή. Μακάρι να μπορέσει να τον ξεπεράσει. Δεν υπάρχει θέμα αρκεί να αποδείξει ότι μπορεί να πάρει πιο υψηλή θέση από τον Θοδωρή. Δεν τελειώνει ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο. Είναι νέο παιδί και έχει μπροστά όλο το μέλλον. Μετά τον τραυματισμό, που είχε πριν ένα χρόνο και έκανε εγχείριση, ήταν η πρώτη σοβαρή διοργάνωση και πήγε πολύ καλά. Έχει ταλέντο, έχει μέλλον και νομίζω ότι θα πάει καλά και αυτός. Εύχομαι αν μπορεί να περάσει και τον Θοδωρή. Όταν έχεις αντιπαλότητα στην ομάδα και οι δύο ετοιμάζονται καλύτερα».

-Η ευχή για το 2026

«Ευχαριστώ τους φιλάθλους, τους τζουντόκα και όλους τους παράγοντες και να έχουμε μια καλή χρονιά και πολλές επιτυχίες σε όλα τα επίπεδα».