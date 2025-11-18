Τα γιορτινά της, για την τελευταία μεγάλη διοργάνωση του 2025, για αθλητές και αθλήτριες U18, έχει φορέσει η Θεσσαλονίκη. Το Σαββατοκύριακο 22-23 Νοεμβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο της ΧΑΝΘ «Μάκης Τσικίνας», θα πραγματοποιηθεί το Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup 2025, στο οποίο θα συμμετέχουν συνολικά 609 τζουντόκα από 35 χώρες, αριθμοί ρεκόρ για ένα τουρνουά που διεξάγεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο εθνικός προπονητής Νίκος Ηλιάδης, η οργανωτική επιτυχία του φετινού Ευρωπαϊκού Κυπέλλου, το οποίο κοσμεί το επίσημο αγωνιστικό καλαντάρι της European Judo Union (EJU), θα αποτελέσει κριτήριο για τη χώρα μας, ώστε να αναλάβει το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων/Νεανίδων του 2027 ή του 2028.

«Έχουμε πάρει τη διαβεβαίωση ότι το 2027 ή το αργότερο το 2028, η χώρα μας θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Εφήβων και Νεανίδων. Πολλά θα εξαρτηθούν από την οργανωτική επιτυχία του τουρνουά που γίνεται φέτος για δεύτερη χρονιά στην Θεσσαλονίκη. Αν πάμε όπως πέρυσι ή και ακόμα καλύτερα, νομίζω ότι έχουμε τη διοργάνωση στο τσεπάκι μας. Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει κάνει ό,τι απαιτείται, ώστε να είμαστε πανέτοιμοι για ένα τόσο μεγάλο τουρνουά, το μεγαλύτερο που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας, αφού συγκεντρώνει περισσότερους από 600 αθλητές από 35 χώρες, απ` όλο τον κόσμο. Είναι για όλους μας ένα πραγματικό τεστ και είμαι βέβαιος ότι θα είναι απόλυτα επιτυχημένο», δήλωσε ο εθνικός προπονητής Νίκος Ηλιάδης αναφερόμενος στο Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup 2025.

Αναφερόμενος στο αγωνιστικό κομμάτι, είπε ότι «είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για όλους τους Έλληνες τζουντόκα να πάρουν αγωνιστικές εμπειρίες και να διεκδικήσουν διάκριση σε ένα διεθνές τουρνουά, μέσα στη χώρα τους», τόνισε ότι «μπορούμε να διεκδικήσουμε αρκετές θέσεις στο βάθρο των νικητών, ειδικά από τους αθλητές και τις αθλήτριες που διαθέτουν εμπειρία από τέτοιους αγώνες», ενώ σχετικά με το διεθνές ενδιαφέρον ξεκαθάρισε ότι «το ελληνικό τζούντο εδώ και χρόνια είναι υπολογίσιμη δύναμη αγωνιστικά, ο κόσμος αγαπάει την Ελλάδα, έχουμε πολλές και δυνατές γνωριμίες και φιλίες και γι` αυτό το ενδιαφέρον ήταν τόσο έντονο. Θα είναι μία άκρως ανταγωνιστική διοργάνωση, και είμαι σίγουρος ότι θα δούμε σπουδαίες αγώνες από τους Ολυμπιονίκες του αύριο. Το κίνητρο για όλους είναι μεγάλο, αφού για τη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, αυτό είναι το τελευταίο αγωνιστικό τεστ της χρονιάς».

Η Ελλάδα θα λάβει μέρος με συνολικά 93 τζουντόκα, ενώ η δεύτερη μεγαλύτερη αποστολή είναι αυτή της Γεωργίας, η οποία θα αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη με 67 αθλητές και αθλήτριες. Ακολουθεί η Ιταλία με 61 τζουντόκα.

Στην ελληνική λίστα συμπεριλαμβάνεται και το όνομα της Μαρίας Ελένης Παπαϊωάννου, η οποία στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση που διεξήχθη στο Αλεξάνδρειο, κατέκτησε το μοναδικό ελληνικό μετάλλιο και συγκεκριμένα το χάλκινο στην κατηγορία των -70 κιλών. Συμμετέχει επίσης και η Βερονίκη Ιωσηφίδου, η οποία νωρίτερα μέσα στο 2025, ήταν 3η στα -52 κιλά, σε διοργάνωση της ίδιας σειράς, που φιλοξενήθηκε στην Αττάλεια της Τουρκίας. Χρονικά προηγήθηκαν οι διοργανώσεις σε Σαμορίν (7η η Ιωσηφίδου -52κ.), Αττάλεια, Πόρετς, Τέπλιτσε, Τιφλίδα (7η η Χρυσούλα-Σταυρούλα Ουρανίτσα -63κ.), Βερολίνο (5η θέση ο Γιώργος Μπουντανιώτης -81κ.), Γκούμπα, Μπιέλσκο Μπιάλα, Μαδέιρα, Ρίγα, Κράνισκα Γκόρα και Γκιόρ.

Το Thessaloniki Millennium Team Cadet European Cup 2025 γίνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μέγας Αλέξανδρος». Στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση, που είχε γίνει στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο, συμμετείχαν 29 χώρες, με συνολικά 439 τζουντόκα.

Οι αγώνες εκκινούν στις 10:00. Η τελετή έναρξης θα γίνει το Σάββατο στις 17:00, ενώ αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι τελικοί της 1ης ημέρας.

Το πρόγραμμα:

Σάββατο 22 Νοεμβρίου

Γυναίκες: -40, -44, -48, -52 kg

Άνδρες: -50, -55, -60, -66 kg

Κυριακή 23 Νοεμβρίου

Κορίτσια: -57, -63, -70, +70 kg

Αγόρια: -73, -81, -90, +90 kg

Αμέσως μετά το τουρνουά και συγκεκριμένα το διάστημα 24-26 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί και διεθνές προπονητικό καμπ, το οποίο επίσης βρίσκεται στον ετήσιο προγραμματισμό της EJU.