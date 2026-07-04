Δύο από τα μεγάλα φαβορί αποχαιρέτησαν πρόωρα το Wimbledon, καθώς Έλενα Ριμπάκινα και Ίγκα Σβιάτεκ αποκλείστηκαν στον 3ο γύρο.

Η Νο2 του κόσμου, Ριμπάκινα, ηττήθηκε από τη Βελγίδα Ελίζε Μέρτενς (Νο27) με 7-6(4), 6-1, ενώ λίγο αργότερα ήρθε και η «βόμβα» με τον αποκλεισμό της περυσινής πρωταθλήτριας Ίγκα Σβίατεκ. Η Φιλιππινέζα Αλεξάντρα Εάλα επικράτησε με 7-6(9), 6-2, συνεχίζοντας τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της.

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