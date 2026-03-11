Η μάχη του Μόντο Ντουπλάντις με τον Εμμανουήλ Καραλή την Πέμπτη (12/3) στην Ουψάλα της Σουηδίας κλέβει την παράσταση. Στην πατρίδα του Ολυμπιονίκη και κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ (6,30μ.) αναμένεται να γίνει μία μονομαχία που θα μπορούσε να μείνει στην ιστορία, καθώς το κοινό μπορεί να ελπίζει σε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ και ο Μόντο θα μπορούσε να στοχεύσει στα 6,31 μέτρα.

Από την άλλη, με το άλμα του στα 6,17 μέτρα στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Καραλής φτάνει με την καλύτερη επίδοση της χρονιάς και τη φιλοδοξία να πιέσει τον Ντουπλάντις στα όριά του.

«Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσα να φτάσω σε τέτοιο ύψος, ούτε καν στα πιο τρελά μου όνειρα. Αλλά ξέρω ότι μπορώ να πηδήξω ψηλότερα τώρα, οπότε θα δούμε τι θα συμβεί. Θέλω να πιέσω τον Μόντο και θέλω να με πιέσει κι αυτός», είπε ο Καραλής.

Ο Ντουπλάντις ξεκίνησε τη σεζόν του με… εμπόδια στο Κλερμόν-Φεράν, ξεπερνώντας τα 6,06 μέτρα, αλλά ανυπομονεί για αυτόν τον ανανεωμένο ανταγωνισμό.

«Θα πρέπει να είμαι ακόμα πιο συγκεντρωμένος, πιο παρακινημένος και ίσως λίγο πιο αγχωμένος. Θα πρέπει να είμαι στην καλύτερη δυνατή φόρμα μου, επειδή πηδάει σε ένα επίπεδο που κανείς άλλος δεν έχει φτάσει εκτός από εμένα. Αυτό είναι που κάνει τον αγώνα ακόμα πιο συναρπαστικό και αυτό που όλοι θα θέλουν να δουν», δήλωσε στο AFP.

Αήττητος από τον Ιούλιο του 2023, ο Ντουπλάντις προσεγγίζει τον αγώνα με τη συνηθισμένη του ακλόνητη αυτοπεποίθηση. «Αύριο, όπως κάθε φορά που βγαίνω στον αγωνιστικό χώρο, θα νομίζω ότι είμαι ο καλύτερος και ότι θα είμαι ο τελευταίος που θα μείνει», τόνισε.

Ο αγώνας υπόσχεται να είναι πρωτοφανούς επιπέδου, με οκτώ άλτες να έχουν προσωπικό ρεκόρ τουλάχιστον 6 μέτρων και πέντε που το έχουν ξεπεράσει φέτος, συμπεριλαμβανομένου του Νορβηγού Σόντρε Γκούτορμσεν, ο οποίος φτάνει με ρεκόρ 6,06 μέτρων.

«Θα είναι έντονος, πολύ έντονος, ίσως ένας από τους πιο έντονους αγώνες στους οποίους έχω αγωνιστεί ποτέ, και αυτό ισχύει και για τους άλλους. Θα μπορούσαν όλοι να ξεπεράσουν τα 6 μέτρα κάποια μέρα ή οποιαδήποτε μέρα», λέει ο Ντουπλάντις.

Μετά την Ουψάλα, ο Καράλης και ο Ντουπλάντις θα συναντηθούν για μια ακόμη μονομαχία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τορούν της Πολωνίας, στα τέλη Μαρτίου.