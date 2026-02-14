Ιδιαίτερα υψηλό ήταν το επίπεδο στους δρόμους ταχύτητας σε άνδρες και γυναίκες στην ημερίδα που διεξήχθη στο κλειστό της Παιανίας. Η Δήμητρα Τσουκαλά ήταν αυτή που άφησε το αποτύπωμα της χάρη στο 7.29 στα 60μ. και το 23.56 στα 200 μέτρα. Η αθλήτρια μπήκε στο παιχνίδι της πρόκρισης για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού του Τορούν στα 60μ., ενώ έγινε η τέταρτη Ελληνίδα όλων των εποχών στα 200 μέτρα.

Η έμπειρη αθλήτρια έφυγε πολύ καλά από τον βατήρα στην κούρσα για τα 60μ., αναπτύχθηκε σωστά και τερμάτισε εύκολα πρώτη, πετυχαίνοντας την όγδοη επίδοση όλων των εποχών στην Ελλάδα. Η σπρίντερ του Νίκου Χαλάτση είχε 7.30 από το 2025 και πλέον σκέφτεται τη δεύτερη συμμετοχή της σε Παγκόσμιο κλειστού. Η Νταρλέν Ασάντ από το Ισραήλ ήταν δεύτερη με 7.37 (ατομικό ρεκόρ) και η Κύπρια Ολίβια Φωτοπούλου τρίτη με 7.38. Η κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στα 60μ. Κ18, Αποστολία Αντωνάτου, ήταν τέταρτη με 7.43.

Λίγες ώρες αργότερα, στην πρώτη της επαφή με τον περιφερειακό στίβο της Παιανίας, η Τσουκαλά τερμάτισε σε 23.56 σε μια άρτια τεχνικά κούρσα. Η Τσουκαλά ήταν δεύτερη πίσω από την Ολίβια Φωτοπούλου, που ξεχώρισε με το 23.07. Τρίτη ήταν η Μέρσι Άφριφαχ με 23.96.

«Αυτές οι κούρσες είναι αρχικές και βοηθάνε στο να φτιάξει και η ψυχολογία για τη συνέχεια. Τις απόλαυσα και τις δύο και χάρηκα που έκανα την τέταρτη επίδοση όλων των εποχών στα 200 μέτρα. Αν διαχειριστώ λίγο καλύτερα τις στροφές θα κυνηγήσω ακόμη καλύτερους χρόνους», είπε η Τσουκαλά.

Στους άνδρες, ο Κύπριος Αντώνης Κατσαντώνης ήταν γρηγορότερος όλων με 6.69 στα 60μ. και νέο ατομικό ρεκόρ. Ο νεαρός αθλητής, όπως και ο Σωτήρης Γκαραγκάνης, έφυγε πολύ καλά στην εκκίνηση και κατάφερε στα τελευταία μέτρα να τερματίσει πρώτος, με τον Γκαραγκάνη να ακολουθεί με 6.71, επίδοση που είναι επίσης νέο ατομικό ρεκόρ. Ο Λάμπρος Βολίκας ήταν τρίτος με 6.72 (φετινό ρεκόρ), ωστόσο ήταν ο μεγάλος άτυχος του πρωινού προγράμματος. Ο αθλητής του Περικλή Χατζηαναστασιάδη παραπάτησε μετά τον τερματισμό, γύρισε το πόδι του και μεταφέρθηκε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Ο νεαρός θα υποβληθεί σε εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του.

Τον εαυτό του ξεπέρασε ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, που ήταν τέταρτος με 6.72, και ακολούθησε ο Δημήτρης Χρυσάφης με 6.75.

Ο Σωτήρης Γκαραγκάνης, λίγο αργότερα μετείχε και στα 200μ. όπου αναδείχθηκε και πάλι νικητής με 21.11, μια εβδομάδα μετά από το 20.99 στην ημερίδα της περασμένης Κυριακής. Ο αθλητής του Χρήστου Κατσίκα έχει σταθεροποιηθεί σε επιδόσεις που δείχνουν πως το καλοκαίρι θα κυνηγά επιδόσεις ικανές να τους δώσουν τη συμμετοχή και μια καλή παρουσία στην απόσταση.

«Μετά την πρώτη στροφή στα 200μ. έσφιξα περισσότερο από όσο έπρεπε. Ήταν μια κούρσα με κάποια λαθάκια και παρόλα αυτά βγήκε ένας καλός χρόνος. Στα 60μ. θα μπορούσα να έχω τρέξει καλύτερα, κρατήθηκα λίγο μετά την πρώτη άκυρη. Γενικά έχω βελτιώσει την εκκίνηση μου και αυτό θα με βοηθήσει και στον ανοιχτό στα 100 μέτρα», είπε ο Γκαραγκάνης.

Πολύ καλό αγώνα έκανε στα 200μ. και ο Παναγιωτόπουλος, που τερμάτισε σε 21.19 ακόμη πιο κοντά στο φράγμα των 21.00. Ο αθλητής της Βασιλικής Βράκα είχε ρεκόρ 21.21 από την αντίστοιχη κούρσα της περασμένης εβδομάδας.

«Έχω δουλέψει πολύ και αυτό φάνηκε και στη σημερινή κούρσα. Περιμένω ένα χρόνο κάτω από 21.00, που θα μου δώσει πολλά πλεονεκτήματα ενόψει των διοργανώσεων του ανοιχτού. Έχω επικεντρωθεί φέτος σε κομμάτια που ήθελαν βελτίωση και παράλληλα έχω ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις μου στο πανεπιστήμιο και είμαι απελευθερωμένος από αυτό το κομμάτι», είπε ο Παναγιωτόπουλος.

Από εκεί και πέρα, με ένα φοβερό ανέβασμα μετά το δεύτερο εμπόδιο, η Σοφία Ιωσηφίδου τερμάτισε πρώτη στα 60μ. εμπ. με 8.15 σε ένα από τα πρώτα αγωνίσματα της ημερίδας.

Η αθλήτρια της Ιώννας Σιώμου πέτυχε τη δεύτερη επίδοση της καριέρας της, πίσω από το 8.14, που είναι το ρεκόρ της. Η αθλήτρια, παρότι δεν έφυγε καλά στην εκκίνηση, κατάφερε να ανακάμψει και να πετύχει έναν εξαιρετικό χρόνο. Στόχος της είναι να προκριθεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στο Τορούν.

Δυνατή κούρσα έγινε και στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, με τον Κύπριο Μίλαν Τραΐκοβιτς να τερματίζει πρώτος σε 7.60 και να βελτιώνει το ατομικό του ρεκόρ. Ο Χρήστος – Παναγιώτης Ρούμτσιος έκανε την πρώτη του κούρσα στην Παιανία και τερμάτισε δεύτερος με 7.84. Ο αθλητής δεν έφυγε σωστά στην εκκίνηση, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω και να μην καταφέρει να πετύχει τον αρχικό του στόχο, που ήταν μια επίδοση κάτω από 7.80. Την καλή του εκκίνηση εκμεταλλεύτηκε ο Αναστάσης Ηλιόπουλος, που τερμάτισε τρίτος με 7.86 και πέτυχε νέο ατομικό ρεκόρ.

Η Οξάνα Κορένεβα επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, μετά τον τραυματισμό στο χέρι, και επικράτησε στο τριπλούν με άλμα στα 13,86 μέτρα βελτιώνοντας το ρεκόρ της στον κλειστό στίβο.

«Η προετοιμασία μου στη σεζόν δεν ήταν αυτή που έπρεπε, καθώς είχα τον τραυματισμό στο χέρι. Σήμερα δεν ήξερα τι να περιμένω, τελικά βγήκε μια καλή επίδοση. Σε συνεννόηση με τον προπονητή μου, Δημήτρη Σιούντρη και την Ομοσπονδία θα δω τι θα κάνω στη συνέχεια», είπε η έμπειρη αθλήτρια, που είχε ακόμη έγκυρα άλματα στα 13,69 μ. και 13,58 μέτρα. Τη δεύτερη θέση στον αγώνα κατέλαβε η Ζωή Ράπτη με 12,92 μ. και την τρίτη η Σωτηρία Ράπτη με 12,75 μέτρα.

Ο Χριστόφορος Κουτλής ήταν ο νικητής στα 800 μ. με 1.51.59 και νέο ατομικό ρεκόρ. Ο αθλητής του Δημήτρη Πλατή έλεγξε από την αρχή τον ρυθμό και δεν τον έχασε, ακόμη κι όταν ο Χάρης Ξενιδάκης προσπάθησε να του κάνει αντεπίθεση. Ο 22χρονος αθλητής έκανε τη δεύτερη κούρσα του στη σεζόν και άφησε καλές εντυπώσεις για τη συνέχεια. Ο Ξενιδάκης ακολούθησε με 1.52.28 και ο Ηλίας Αργύρης ήταν τρίτος με 1.52.33 και νέο ατομικό ρεκόρ.