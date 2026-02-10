Με 6-4 και 6-2 η Σάκκαρη κυριάρχησε απέναντι στην Παολίνι στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ντόχα και εξασφάλισε το εισιτήριο της για τους «16» του θεσμού.

