Με 6-4 και 6-2 η Σάκκαρη κυριάρχησε απέναντι στην Παολίνι στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ντόχα και εξασφάλισε το εισιτήριο της για τους «16» του θεσμού.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Με 6-4 και 6-2 η Σάκκαρη κυριάρχησε απέναντι στην Παολίνι στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ντόχα και εξασφάλισε το εισιτήριο της για τους «16» του θεσμού.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.