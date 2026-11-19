Η Κενυάτισσα παγκόσμια πρωταθλήτρια του Μαραθωνίου Πέρες Γιεπτσιρτσίρ τιμωρήθηκε σήμερα (19/11) με τριετή αποκλεισμό, αφού παραδέχθηκε τη χρήση ερυθροποιητίνης (EPO). Η Μονάδα Ακεραιότητας Αθλητισμού (AIU) ανακοίνωσε την ποινή για την 33χρονη αθλήτρια, η οποία ισχύει από τις 20 Οκτωβρίου 2026 και λήγει τον Οκτώβριο του 2029.

Το δείγμα που οδήγησε στην τιμωρία πάρθηκε εκτός αγώνων, στην Κένυα, στις 17 Ιουλίου, δηλαδή πριν από τη νίκη της στον Μαραθώνιο του Σίδνεϊ στις 30 Αυγούστου.

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