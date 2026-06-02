Ο Ολυμπιακός τελείωσε στο Λαιμό τη σειρά των τελικών της Waterpolo League γυναικών, καθώς με το 9-7 επί της Βουλιαγμένης έκανε το 3-1 στις νίκες και επανήλθε στην κορυφή, μετά την περσινή απώλεια του τίτλου από την ίδια ομάδα.

Οι «ερυθρόλευκες» αντεπεξήλθαν καλύτερα στην πίεση των τελικών -ιδιαίτερα στους τελευταίους δύο αγώνες της σειράς- και στέφθηκαν δίκαια πρωταθλήτριες Ελλάδας, όπως τόνισε στις δηλώσεις του και ο Γιώργος Ντόσκας.

«Τα κορίτσια αξίζουν το πρωτάθλημα και είμαι υπερήφανος γι΄ αυτές», τόνισε μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος έγινε ο δεύτερος στην ιστορία του ελληνικού πόλο (μετά τον Βαγγέλη Πάτερο) που κατακτά τον τίτλο τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες.

«Ήταν το καλύτερο παιχνίδι μας στη σειρά των τελικών. Πετύχαμε σημαντικά γκολ και αντιδράσαμε εξαιρετικά στην άμυνα. Είμαστε μια οικογένεια και πιστεύω πως τα καλύτερα έρχονται», πρόσθεσε ο Ντόσκας, ο οποίος αναφέρθηκε και στο επερχόμενο final-4 του Champions League (10-12 Ιουνίου στη Μάλτα): «Θα ξεκουραστούμε μία ημέρα και θα συνεχίσουμε τη δουλειά, γιατί έχουμε μπροστά μας τον ημιτελικό με τη Ματαρό, για την οποία έχουμε ετοιμάσει το πλάνο μας. Αν περάσουμε στον τελικό θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο».

Η Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη, που ήταν πρώτη σκόρερ του τέταρτου τελικού με τρία γκολ, επισήμανε: «Ήταν ένας τελικός διαφήμιση για το άθλημα. Ήμασταν αποφασισμένες να κερδίσουμε και να κατακτήσουμε τον τίτλο. Η ομάδα μου έδειξε ανώτερη σε όλα τα σημεία. Αξίζουν συγχαρητήρια και στον αντίπαλό μας. Έγιναν συναρπαστικοί τελικοί. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο του Ολυμπιακού, γιατί μας έδωσε έξτρα κίνητρο για τη νίκη. Έχουμε να διεκδικήσουμε ένα ακόμη τρόπαιο και πρέπει να παραμείνουμε δυνατές και συγκεντρωμένες».

Ένα μεγάλο μέρος της κατάκτησης του φετινού πρωταθλήματος ανήκει δικαιωματικά στη Φωτεινή Τριχά, η οποία πρωταγωνίστησε στη μεγάλη “ερυθρόλευκη” ανατροπή του πρώτου τελικού, όταν πέτυχε πέντε γκολ μέσα στα τελευταία έξι λεπτά και έστειλε το ματς στη διαδικασία των πέναλτι.

«Ήταν μια σειρά ανταγωνιστική, με δύο ομάδες που πρωταγωνιστούν σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ήταν όμορφο το συναίσθημα στο τέλος. Είχαμε ως κίνητρο να μην νιώσουμε όπως στον περσινό πέμπτο τελικό στο κολυμβητήριο του Λαιμού, που μας στοίχισε τον τίτλο. Έχουμε πίστη στην ομάδα μας, παραμείναμε συγκεντρωμένες στο πλάνο μας και αυτό είναι σημαντικό», υπογράμμισε η κορυφαία πολίστρια του κόσμου για το 2025.