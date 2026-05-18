Η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη επέστρεψε με πανελλήνιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο βάδην με 1:36.33, και την πεποίθηση ότι στους μήνες που ακολουθούν θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία.

Η έμπειρη αθλήτρια μπήκε κανονικά στις προπονήσεις στις αρχές Μαρτίου και εδώ και έναν μήνα προπονείται δίχως ενοχλήσεις.

«Ήταν μια καλή αρχή μετά τα πολλά προβλήματα των μηνών που προηγήθηκαν. Ήθελα κυρίως να δω πού βρίσκομαι και είμαι αρκετά ικανοποιημένη από το αποτέλεσμα. Στο μυαλό μου είναι η συμμετοχή σε έναν ακόμη αγώνα στα τέλη του μήνα ή στις αρχές Ιουνίου», είπε αρχικά η Ντρισμπιώτη και συμπλήρωσε:

«Το επόμενο διάστημα αναχωρώ για τη Γαλλία για κοινές προπονήσεις με την Κλεμάνς Μπερετά. Θα μείνω εκεί για περίπου έναν μήνα».

Η Ντρισμπιώτη έχει την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ τόσο στον ημιμαραθώνιο όσο και στον μαραθώνιο και το επόμενο διάστημα θα επιδιώξει να βρεθεί στο υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο, ώστε για μία ακόμη φορά στην καριέρα της να κυνηγήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η Ντρισμπιώτη, μολονότι την περασμένη χρονιά αντιμετώπισε μια σειρά από σοβαρά προβλήματα τραυματισμών, που συνέχισαν να την ταλαιπωρούν και το 2026, κατάφερε να βρεθεί στο Τόκιο και να καταλάβει τη 16η θέση στα 20 χλμ. βάδην.