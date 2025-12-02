Πολύς λόγος έχει γίνει για την αντιμετώπιση που έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τους διαιτητές, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις επιτρέπουν να τρώει ο «Greek Freak» αρκετό… ξύλο από αντιπάλους του στο ΝΒΑ.

Στον αγώνα των Μπακς με τους Γουίζαρντς ο ο Έλληνας αστέρας δεν άντεξε και διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για τα σκληρά μαρκαρίσματα που του είχαν γίνει.

Πιο συγκεκριμένα, μετά από μια φάση στην οποία δεν του σφυρίχτηκε φάουλ, ο πήγε σε μια από τους διαιτητές του αγώνα και έδειξε τις πληγές στα χέρια του.

Μάλιστα με χειρονομίες που έκανε ήταν σαν να… ικέτευε να πάρει τα φάουλ που του γίνονται.

Τελικά ο «Greek Freak», όχι απλώς δεν έπεισε τους διαιτητές, αλλά αποβλήθηκε και ο ίδιος με 6 φάουλ.