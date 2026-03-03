Ο Στέφανος Τσιτσιπάς υποχώρησε 13 θέσεις και βρίσκεται πλέον στο Νο 43 στην παγκόσμια κατάταξη της ATP. Για πρώτη φορά μετά τον Μάιο του 2018 έμεινε εκτός Top 40 και θα προσπαθήσει να καλύψει το χαμένο έδαφος στα επόμενα τουρνουά, με πρώτο το Indian Wells, που θα διαρκέσει μέχρι τις 15 του μήνα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στην Καλιφόρνια κόντρα στον Καναδό, Ντένις Σαποβάλοφ (Νο 39), όπως προέκυψε από την κλήρωση του τουρνουά.

Αν καταφέρει και ξεπεράσει το εμπόδιο του Σαποβάλοφ, τότε ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον Αργεντινό, Τόμας Μάρτιν Ετσεβέρι, Νο 31 στον κόσμο.