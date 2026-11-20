Σπουδαία νίκη που του δίνει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση του Euro Cup πόλο ανδρών, πήρε ο Απόλλων Σμύρνης, ο οποίος νίκησε την Τεράσα 13-10 στην Ισπανία.

Ο Απόλλων Σμύρνης μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση και άνοιξε το σκορ με τον Γιώργο Μητράκη. Η Τεράσα, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα, ισοφαρίζοντας με τον Τζο Μπρους Σκοτ και παίρνοντας στη συνέχεια το προβάδισμα με τον Άλβαρο Γκαρθία Ερνάντεθ (2-1).

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης απάντησε με τον Χαράλαμπο Ρομπόπουλο, ο οποίος έφερε το παιχνίδι στα ίσα (2-2). Για αρκετά λεπτά οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, χωρίς καμία να καταφέρει να αποκτήσει σαφές προβάδισμα, με την πρώτη περίοδο να ολοκληρώνεται ισόπαλη με 4-4.

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