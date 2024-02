Ο έξι φορές Ολυμπιονίκης της ποδηλασίας, Σερ Κρις Χόι, που έχει διαγνωσθεί με καρκίνο εμφανίζεται σε δηλώσεις του «αισιόδοξος, γεμάτος θετική ενέργεια και περικυκλωμένος από αγάπη».

Ο πρώην ποδηλάτης πίστας της Μεγάλης Βρετανίας, 47 ετών, δημοσίευσε στο Instagram ότι η θεραπεία του, η οποία περιλαμβάνει και χημειοθεραπείες, «πηγαίνει πολύ καλά». «Συνεχίζω να εργάζομαι, να κάνω ποδήλατο και να ζω τη ζωή μου κανονικά», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Χόι κέρδισε έξι χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια μεταξύ 2004 και 2012.

BREAKING: Six-time Olympic champion Sir Chris Hoy has announced he has been diagnosed with cancerhttps://t.co/iBEpr1Ul2P

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/AWHQeV5pO8

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Sky News (@SkyNews) February 16, 2024