Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα συνεχίζει να μετατρέπει τα φετινά playoffs σε προσωπική του παράσταση. Ο Γάλλος σούπερ σταρ πραγματοποίησε ακόμη μία μυθική εμφάνιση, οδηγώντας τους Σπερς στη σαρωτική νίκη με 126-97 απέναντι στους Τίμπεργουλβς και φέρνοντας το Σαν Αντόνιο μία νίκη μακριά από τους τελικούς της Δυτικής Περιφέρειας.

Μετά την αποβολή του στο προηγούμενο παιχνίδι της σειράς, ο 22χρονος απάντησε σαν πραγματικός ηγέτης. Τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, 17 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 3 τάπες, κυριαρχώντας απόλυτα σε άμυνα και επίθεση. Από τα πρώτα λεπτά έδειξε ότι δεν είχε διάθεση να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στη Μινεσότα, επιβάλλοντας τον ρυθμό του και αλλάζοντας συνεχώς τις ισορροπίες στο παρκέ.

