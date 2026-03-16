Ο Γιανίκ Σίνερ κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του το Indian Wells, επικρατώντας στον τελικό του τουρνουά του Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Μετά από συναρπαστικό ματς στην έρημο της Καλιφόρνια, ο Ιταλός και Νο. 2 του κόσμου κατάφερε να λυγίσει τον μαχητικό Ρώσο πρωταθλητή και να πάρει τη νίκη με 7-6(6) και 7-6(4) μετά από μια ώρα και 58 λεπτά αγώνα.

Αυτή ήταν η 10η συνεχόμενη νίκη του Σίνερ σε 1000άρι τουρνουά και μάλιστα χωρίς να έχει χάσει ακόμα σετ (20-0), αλλά και η 100η σε ATP Masters 1000 πιάνοντας στη λίστα τον Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ.

Το τρόπαιο ήταν ο 25ος τίτλος στην καριέρα του Σίνερ που πλέον βρίσκεται πίσω μόνο από τον Νόβακ Τζόκοβιτς (101) και τον Κάρλος Αλκαράθ (26), αφήνοντας πίσω του τόσο τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (24), όσο και τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ (23).