Ο εξωπραγματικός Γιώργος Φρανκς ξαναχτύπησε! Ο 22χρονος αθλητής έγινε ο πρώτος Έλληνας όλων των εποχών, που κατεβαίνει τα 46 δευτερόλεπτα στον κλειστό στίβο και με 45.83 στα 400μ. πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ!

Να σημειωθεί ότι βελτίωσε το δικό του ρεκόρ, που ήταν 46.16 από τις 31 Ιανουαρίου. Ο ταλαντούχος αθλητής επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, καθώς έφτασε μια ανάσα από το όριο για το Παγκόσμιο του Τορούν (45.80). Στον αγώνα του Κλίμσον κατέλαβε την ένατη θέση.

Η επίδοσή του αποτελεί την έκτη καλύτερη όλων των εποχών στον ανοιχτό στίβο από Έλληνα αθλητή.

